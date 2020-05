Man betrapt terwijl hij kippenvleugeltjes probeert te stelen Kim Aerts

29 mei 2020

14u42 0 Leuven Een 25-jarige winkeldief werd donderdagavond betrapt in een warenhuis in de Weldadigheidsstraat in Leuven. De twintiger, die bij de politiediensten bekendstaat als veelpleger, probeerde een blikje frisdrank en kippenvleugeltjes te stelen.

De Leuvenaar had de winkelwaar onder zijn kledij verstopt, maar het viel de uitbater meteen op. De dader reageerde agressief en bedreigde zowel het winkelpersoneel als de toegesnelde agenten. De twintiger gaf ook een duw, wat strafrechtelijk aanzien kan worden als slagen en verwondingen. De Leuvenaar werd gedagvaard in toepassing van het snelrecht. Hij zal zich in september voor de strafrechter moeten verantwoorden.