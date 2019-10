Man betrapt met vals geld Bart Mertens

13u00 1 Leuven De Leuvense politie heeft het voorbije weekend vals geld in beslag genomen. Een man uit Tienen bleek in het bezit van nagemaakte biljetten van 50 euro.

De politie controleerde afgelopen weekend een man in de tunnel onder het Leuvense station. De Tienenaar bleek in het bezit te zijn van een tiental valse biljetten van 50 euro. De nagemaakte geldbriefjes werden meteen in beslag genomen. De politie stelde vast dat de biljetten allemaal hetzelfde serienummer hadden. De man kreeg een proces-verbaal cadeau en dat was niet voor het eerst want het gaat om bekend persoon bij de politie.