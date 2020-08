Man (63) die medegedetineerde doodsloeg blijft maand langer in voorlopige hechtenis Joris Smets

14u49 0 Leuven De raadkamer van Leuven heeft vandaag beslist dat Limburger Marc E. (63) een maand langer in voorlopige hechtenis blijft. De man sloeg dinsdag in de Leuvense hulpgevangenis een medegedetineerde dood. Hij wordt ook verdacht van twee brandstichtingen en het doodrijden van een fietser.

Marc E. zit sinds vorige week in de cel nadat hij op donderdag 20 augustus in Zonhoven een fietser van de weg had gemaaid. Toen hij dinsdag in de wachtkamer van de Leuvense hulpgevangenis zat om naar de raadkamer getransporteerd te worden, sprong hij recht en viel hij een medegedetineerde aan. Na een zware slag op het hoofd viel het slachtoffer dood neer en alle medische hulp kwam te laat. Volgens zijn vrienden en familie is de Limburger een aimabel man die nog nooit een misstap beging. “Hij moet kortsluiting hebben gehad in zijn hoofd”, klinkt het. Een piste die gerechtspsychiaters perfect mogelijk achten. Een hersenscan zou binnenkort meer aan het licht kunnen brengen over zijn mentale toestand.