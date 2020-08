Man (54) uit Geetbets in de cel voor bedreiging Antwerps hof van beroep Joris Smets

26 augustus 2020

11u12 0 Leuven Een 54-jarige man uit Geetbets zit sinds eind vorige week in de cel nadat hij donderdag Een 54-jarige man uit Geetbets zit sinds eind vorige week in de cel nadat hij donderdag dreigementen zou hebben geuit aan het adres van het Antwerpse hof van beroep . Dat meldt het Leuvense parket woensdag.

Vorige week donderdag waren per mail ernstige bedreigingen geuit aan het adres van het hof van beroep van Antwerpen. Naar aanleiding daarvan werden het Antwerpse hof van beroep en de aangrenzende gebouwen volledig ontruimd. Met de werknemers van het Hof bij zouden er minstens honderd mensen geëvacueerd zijn in de buurt. Ook de wagens op de parking Gedempte Zuiderdokken werden onderzocht. De Antwerpse lokale politie opende meteen een onderzoek en dat leidde naar de 54-jarige man uit Geetbets. Vrijdag voerde de federale gerechtelijke politie van Leuven een huiszoeking uit bij de man en nam daar een hoop ICT-materiaal in beslag.

De vijftiger werd door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst en dinsdag heeft de Leuvense raadkamer zijn voorlopige hechtenis met een maand verlengd, aldus het parket.