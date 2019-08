Man (49) in elkaar geslagen aan station van Leuven Bart Mertens

18 augustus 2019

16u13 0 Leuven Een 49-jarige man werd in de nacht van zaterdag op zondag het slachtoffer van zinloos geweld aan het station van Leuven.

De man zonder verblijfplaats zat in de wachtzaal van het busstation toen hij plots lastig gevallen werd door vier jongeren. Ze lachten hem uit maar toen hij reageerde, werd hij meteen aangevallen. De veertiger kreeg rake klappen. Daarna zetten de jongeren het op een lopen. Getuigen verwittigden meteen de politie maar de vechtersbazen konden niet meer aangetroffen worden in de omgeving. Het slachtoffer liep gelukkig slechts lichte verwondingen op en werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. De politie gaat nu via de bewakingsbeelden proberen de identiteit van de daders te achterhalen.