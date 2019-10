Magda Aelvoet neemt afscheid om 'jong talent kans te geven' Bart Mertens

21 oktober 2019

12u00 0 Leuven Magda Aelvoet (75) neemt afscheid van de Leuvense gemeenteraad. Voor Groen betekent dat het verlies van een monument maar Aelvoet wil de fakkel doorgeven aan jong politiek talent. Haar plaats in de gemeenteraad wordt ingenomen door Jef Peremans.

Afscheid van een politiek monument in de Leuvense gemeenteraad want Magda Aelvoet (Groen) stopt ermee. Aelvoet is ondertussen 75 jaar en wil naar eigen zeggen plaats maken voor jong politiek talent. Groen Leuven maakt daar meteen werk van en verwelkomt Jef Peremans in de fractie. Schepen David Dessers (Groen) is blij dat Groen Leuven zoveel jaren kon leren van de politieke ervaring die Magda Aelvoet in de weegschaal legde.

"Het is een afscheid dat me gemengde gevoelens geeft", laat Dessers optekenen. "Magda is een monument, binnen onze partij maar ook in de politiek op zich. Ze wil de fakkel nu doorgeven aan jong politiek talent en op die manier mogen we Jef Peremans welkom heten in de Leuvense gemeenteraad."

Minister van Staat

Magda Aelvoet is inderdaad een politica met een mooie staat van dienst. Na haar studies aan de KU Leuven was ze grondlegger van de Agalev-afdeling in Leuven. Vervolgens zetelde ze in de Kamer en in het Europees parlement waar ze voorzitter werd van de groene fractie. Ook op Vlaams niveau was Aelvoet actief maar daar kwam een einde aan toen ze in 1999 minister van Volksgezondheid, Leefmilieu en Consumentenzaken werd in de federale regering Verhofstadt I. Ze stapte op na omstreden wapenleveringen vanuit België aan Nepal. Dat betekende het einde van haar nationale carrière als politica maar Aelvoet bleef lokaal wel actief, onder meer in de Leuvense gemeenteraad tussen 2006 en 2008. In 2012 werd ze opnieuw verkozen maar ze besloot niet te zetelen. Hetzelfde scenario in 2018 maar deze keer ging ze wel zetelen. Daar komt nu een einde aan ten voordele van haar opvolger Jef Pereboom. "Magda heeft de deelname van Groen aan het nieuwe schepencollege mee in goede banen geleid en daar zijn we haar zeer dankbaar voor. We zijn ook tevreden dat ze haar inzet bij Dijledal voortzet", laat Dessers nog weten. (BMK)

