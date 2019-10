Magda Aelvoet (Groen) pleit voor waterconferentie Bart Mertens

04 oktober 2019

18u52 0 Leuven Gemeenteraadslid Magda Aelvoet (Groen) wil een waterconferentie organiseren in Leuven. Of zo’n conferentie met tal van specialisten er effectief komt, lijkt onzeker maar feit is wel dat de stad Leuven werk maakt van een droogte- en hitteplan.

Toen gemeenteraadslid Wouter Florizoone (Groen) niet zo heel lang geleden een bezoek bracht aan een Leuvens kerkhof viel het hem op dat een aantal jonge beuken er niet zo goed aan toe waren. De oorzaak? Wellicht de hittegolven van de voorbije zomer. “Het blad en de vallende schors deed vermoeden dat ze gesneuveld waren”, vertelt Wouter Florizoone. “In de commissie heb ik de bevoegde schepen de vraag gesteld in hoeverre men zich bewust was van deze dode bomen en hoe de vele andere (jonge) bomen in de stad de tweede opeenvolgende droge zomer overleefd hebben. In haar antwoord gaf de schepen mee dat de getroffen bomen vervangen zullen worden en dat door de wijzigende klimaatomstandigheden het bomenassortiment van de stad zal worden bijgestuurd.”

Extra inspanningen

Meer concreet wil de stad Leuven buiten het stadscentrum en op locaties met een open bodem blijven kiezen voor inheemse soorten. In het stadscentrum -waar de bomen vaak omgeven worden door beton en steen- zal de keuze wellicht moeten gaan naar soorten die verharding verdragen en het beter doen in een droge en warme omgeving. Lees: bomen uit het mediterrane deel van Europa. Volgens de stadsdiensten hebben de Leuvense bomen de voorbije zomer beter doorstaan dan de vorige. Er zou sprake zijn van een uitval bij jonge bomen van 5 tot 10 %. “Dat is aanvaardbaar gezien de weersomstandigheden”, klinkt het. Dat is onder meer te danken aan de extra inspanningen om de bomen van voldoende water te voorzien. In die context stelt gemeenteraadslid Magda Aelvoet (Groen) dat een echte waterconferentie met tal van specialisten een goede zaak zou zijn. Of die conferentie er komt, is eerder onzeker maar feit is wel dat het Leuvense stadsbestuur zich bewust van de uitdagingen die de toekomst zal brengen door de klimaatverandering. Er wordt dan ook werk gemaakt van een droogte- en hitteplan.