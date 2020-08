Mag Leuven binnenkort 1 miljoen euro op de rekening schrijven als iCapital 2020? “Nominatie is erkenning van innovatieve kracht van het Leuvense ecosysteem” Bart Mertens

06 augustus 2020

18u00 1 Leuven Leuven is geselecteerd als één van de 12 meest innovatieve Europese steden en maakt kans om zich een jaar lang ‘European Capital of Innovation’ te noemen. Op 22 september weten we of Leuven het prijzengeld van één miljoen euro op de rekening mag schrijven. Volgens Johan Merlevede, expert in innovatie en directeur van Leuven MindGate, komt de nominatie niet onverwacht. “Het toont de internationale waardering voor de vele innovaties die hier het licht zagen”, klinkt het.

European Capital of Innovation…het is hele mond vol maar er hangt een stevige prijzenpot aan vast. Te weten: 1 miljoen euro voor de stad die zich kroont tot ‘iCapital 2020’. Leuven kan alvast beginnen dromen want de universiteitsstad werd samen met 11 andere Europese steden geselecteerd en dat is geen primeur want twee jaar geleden was Leuven ook al bij de gelukkigen. De stad eindigde toen in de top drie en moest zich troosten met 100.000 euro prijzengeld maar er komt dus een herkansing. Tegenstanders van dienst zijn Wenen, Valencia, Reykjavik, Milaan, Linz, Leeuwarden, Helsingborg, Groningen, Espoo, Cluj-Napola en…Gent.

Tweede nominatie

In Leuven wordt de tweede nominatie op twee jaar uiteraard op gejuich onthaald. Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a): “Verbinden voor een betere toekomst zit in het DNA van onze stad. Door vooruit te kijken en samen te werken, bouwen we verder aan een duurzame en veerkrachtige samenleving. In Leuven pakken we maatschappelijke uitdagingen al jaren samen aan met inwoners, bedrijven, kennisinstellingen en organisaties. Onze netwerken zoals Leuven 2030, Leuven MindGate, Samen Onderwijs Maken en vele anderen zijn grote troeven. Ook de coronacrisis brengt heel wat nieuwe uitdagingen met zich mee. Dankzij onze blik vooruit en onze krachtige samenwerkingen met onder meer KU Leuven en UZ Leuven konden we ook hier snel schakelen. Denk bijvoorbeeld maar aan het platform ‘Leuven Helpt’ dat nog voor de lockdown in Leuven werd opgericht en intussen al in meer dan 300 steden en gemeenten wereldwijd werd overgenomen. Deze nominatie is dan ook een mooie erkenning voor onze Leuvense aanpak.”

De transitie naar een klimaatneutrale toekomst gaat hand in hand met het streven naar een leefomgeving waarin het welzijn en de gezondheid van de burger centraal staat Katrien Rycken van Leuven 2030

Ook in het Leuvense middenveld wordt de selectie van Leuven gezien als een eer. Katrien Rycken van Leuven 2030 omschrijft het als een pluim op de hoed van vele geëngageerde schouders. “De transitie naar een klimaatneutrale toekomst gaat hand in hand met het streven naar een leefomgeving waarin het welzijn en de gezondheid van de burger centraal staat. Hiertoe is visie nodig maar zeker ook innovatie en expertise, engagement en ondernemerschap en samenwerking en vertrouwen. Waar krachten worden gebundeld, is enorm veel mogelijk. Deze nominatie is een duw in de rug voor onze eigen missie.”

Uitdagingen

Volgens Johan Merlevede, expert in innovatie en directeur van Leuven Mindgate, komt de nominatie van Leuven zeker niet uit de lucht gevallen. “Dat we als finalist mogen meedingen naar de iCapital award is een erkenning van de innovatieve kracht van het Leuvense ecosysteem. Het toont internationale waardering voor de vele innovaties die hier het licht zagen en voor de creatieve manier waarop Leuven de uitdagingen waarvoor de wereld staat aanpakt.”