Machines gestolen uit schrijnwerkersatelier JSL

27 september 2020

In Wilsele werd donderdagnacht ingebroken in een schrijnwerkersatelier in de Pastoor Legrandstraat in Wilsele. De inbrekers probeerde eerst het slot uit te boren, maar toen dit niet lukte, forceerden ze de deur met een koevoet. Ze gingen aan de haal met verschillende machines. De inbraak werd vrijdag ontdekt.