Maandag starten de wegenwerken voor de heraanleg van de Waversebaan EDLL

07 februari 2020

14u57 0 Leuven Maandag 10 februari start de heraanleg van de Waversebaan. De straat krijgt bredere fietspaden en een vernieuwde asfaltlaag. Plantvakken met bomen zullen de straat verfraaien en automobilisten uitnodigen om trager te rijden.

Leuven wil de Waversebaan verkeersveiliger maken. “De rijbaan wordt versmald, waardoor er ruimte komt voor bredere fietspaden met een bordeaux-bruine asfaltstrook. Daarnaast komen er vier plantvakken en een groene schuwzone. De maatregelen zorgen voor een snelheidsremmend effect en passen in de visie van de stad om de ondergrond te ontharden”, aldus schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V).

Als alles volgens planning verloopt, zouden de werken moeten afgerond zijn voor het bouwverlof. De eerste fase duurt tot eind mei. Dan wordt er gewerkt tussen de Raalbeeklaan en het kruispunt Hertog Engelbertlaan/Koning Leopold-III laan. Nadien volgt het deel van de Raalbeeklaan tot aan de brug van de autosnelweg. Als allerlaatste is het kruispunt van de Waversebaan met de Hertog Engelbertlaan en Koning Leopold-III laan aan de beurt.

Omleiding

Tijdens de eerste fase, van 10 februari tot eind mei, is er een omleiding via de Raalbeeklaan, Oud-Heverleestraat, Willem de Croylaan en Hertog Engelbertlaan. Fietsers volgen ter hoogte van de Raalbeeklaan een andere route via de Fonteinstraat en de Dennenlaan. Ook de bussen van De Lijn volgen een omleiding. Daardoor worden de haltes op de Waversebaan niet bediend. Meer informatie vind je op de routeplanner van De Lijn.