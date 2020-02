Maandag opnieuw overleg met stakende cipiers KAR

20 februari 2020

17u31 0 Leuven In de gevangenis Leuven-Centraal wordt sinds woensdagavond opnieuw gestaakt tegen de regeling voor de minimale dienstverlening die justitieminister Koen Geens (CD&V) wil opleggen.

Volgens vakbondsman Hans Lemmens (ACOD) zijn er donderdag van de ochtend- en dagploeg in Leuven slechts 13 van de circa 50 mensen aan het werk gegaan. Volgens Geens zijn er 20 op 62 mensen van bewaking en techniek aan de slag gegaan. Bij andere personeelscategorieën zou er dan weer amper gestaakt worden volgens de minister.

Geens wil dat er bij een stakingsactie minimaal 70 procent van de cipiers aan het werk gaat, maar de vakbonden bestempelen dit als ‘een aanval op het stakingsrecht’ en willen dat percentage drastisch zien dalen.

Sinds een maand geleden het laatste overleg tussen het kabinet-Geens en de vakbonden op niets uitdraaide, staken de vakbonden van alle gevangenissen op vrijdag voor de vierde week op rij. In Leuven-Centraal wordt er sindsdien op initiatief van het ACOD wekelijks nog een dag extra gestaakt. De christelijke vakbond roept niet op tot deze bijkomende actie, maar keert wel stakingsgeld uit aan cipiers die niet aan het werk gegaan. “Een minimale dienstverlening in gevangenissen raakt niet aan het stakingsrecht en is nodig om minimale diensten voor gedetineerden te voorzien zoals twee keer per week douchen en één uur wandeling”, stelt justitieminister Koen Geens. Maandag volgt opnieuw overleg met de minister.