Maand cel voor bezit wapenstok KAR

26 september 2019

Een Leuvenaar die vorig jaar in november betrapt werd met een wapenstok is veroordeeld tot een maand cel en 800 euro boete. B.V.H. daagde niet op in de rechtbank en is geen onbekende voor het gerecht. “Hij gaf geen gevolg aan de oproeping tot verhoor en verleende zijn medewerking aan het onderzoek niet”, stelde de rechter. De wapenstok werd verbeurdverklaard.