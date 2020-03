MAAKbar verenigt vrijwilligers voor mondmaskers: “12.000 exemplaren in eerste ronde” Bart Mertens

24 maart 2020

10u00 0 Leuven De stad Leuven heeft burgerinitiatief MAAKbar gevraagd om de coördinatie te doen van het stikken van stoffen mondmaskers. “Aangezien er bij MAAKbar vaak ‘repair cafés’ voor het herstellen van kledij plaatsvinden en workshops om zelf kledij te upcyclen uit oude stoffen beschikken wij over naaimachines en over netwerk met ervaren naaisters en naaiers”, zegt vrijwilliger Melanie Huyghe.

De Leuvense zorgsector is nog steeds dringend op zoek naar stoffen mondmaskers die voldoen aan de normen. De stad Leuven probeert op alle mogelijke manieren tegemoet te komen aan de hoge vraag en zocht daarvoor contact met MAAKbar. Dat burgerinitiatief neemt nu de coördinatie op zich voor het stikken van mondmaskers in Leuven. “We plaatsten meteen een dringende oproep voor vrijwillige naaisters en fietskoeriers op onze sociale mediakanalen en in onze nieuwsbrief”, vertelt Melanie Huyghe die vrijwilliger is bij MAAKbar. “Daarnaast gingen we op zoek naar stoffen en linten die voldoen aan de normen van het naaipatroon dat de FOD Volksgezondheid heeft verspreid.”

80 fietskoeriers

Aan respons alvast geen gebrek want op dit moment zal al meer dan 400 mensen mondmaskers aan het stikken. Die worden door zo’n 80 fietskoeriers voorzien van voldoende stof en linten. “In totaal zullen in de eerste ronde 12.000 mondmaskers worden gemaakt door de vrijwilligers. Afgewerkte mondmaskers worden verzameld in het Stadskantoor en in de sporthallen in en rond Leuven. Na ophaling worden ze uiteraard gesteriliseerd vooraleer de mondmaskers aan de betrokken diensten worden bezorgd. Bij MAAKbar stellen we eens te meer vast dat ook tijdens deze coronacrisis de burgerzin en het engagement in Leuven enorm sterk is. Mensen zetten zich belangeloos in om hun medemensen te helpen in deze moeilijke periode. Samen maken we het verschil”, besluit Melanie Huyghe.

