MAAKbar Leuven ontwikkelt circulaire beschermingswand voor kappers EDLL

18 mei 2020

18u49 0 Leuven Door de coronacrisis moeten ondernemers vaak creatief uit de hoek komen. Dat bewijzen ze ook bij MAAKbar Leuven. Een van de vrijwilligers ontwikkelde een beschermingswand voor kappers uit herbruikbaar materiaal. De zogenaamde Maakbar Maid werd vandaag uitgetest bij kapsalon Chapeau.

Vanaf vandaag mogen de kappers in ons land na een wekenlange sluiting door de coronacrisis opnieuw openen. Uiteraard moet dit met de nodige veiligheidsmaatregelen gebeuren en moeten klanten en kappers verplicht een mondmasker dragen. Om de nodige veiligheid zo veel mogelijk te garanderen, proberen heel wat kappers creatief uit de hoek te komen. Bij kapsalon Chapeau in de Tiensestraat in Leuven kregen ze daarvoor hulp van MAAKbar Leuven.

Op wieltjes

Vrijwilliger Sven Busschodts knutselde een zogenaamde MAAKbar Maid in elkaar. Of beter gezegd een zelfgemaakte beschermingswand op wieltjes met plexiglas. De inspiratie haalde hij bij een kapper uit China. De MAAKbar Maid is volledig gemaakt uit herbruikbaar materiaal. Enkel het plexiglas werd aangekocht. Een origineel staaltje van circulaire economie. Kapper Yasar Yil van Chapeau in de Tiensestraat in Leuven was alvast enthousiast dat hij het prototype vandaag als eerste mocht testen.

Andere kappers, contactberoepen of horeca die interesse hebben in een MAAKbar Maid kunnen een mailtje sturen naar info@maakbar.org.