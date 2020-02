Maak kennis met Marlieke (27): de eerste kinderboekenconsulent in Leuven

Leuven

Marlieke Bender is een van de jonge ondernemers van BAAS Leuven. De 27-jarige uit Nederland start in Leuven als kinderboekenconsulent. Ben je op zoek naar een boek voor een lastige lezer of juist voor een kind dat alle boeken uit de bibliotheek al gelezen heeft? Of wil je je kind terug aan het lezen krijgen, maar weet je niet hoe? Voor advies op maat rond kinderboeken moet je voortaan bij kinderboekenconsulent Marlieke zijn! Lees hier meer over ons dossier ‘Jonge ondernemers en hun droom voor Leuven’.