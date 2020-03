Maak kennis met een nieuw woord in Leuven: verledden… Bart Mertens

30 maart 2020

16u01 0 Leuven Het Leuvense woordenboek is een woord rijker: verledden. Of ook: gewone straatverlichting omzetten in LED-verlichting. “Leuven is van plan om heel de stad te verledden”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V).

Een mens leert al eens iets bij op officieel persmoment van de stad Leuven dat weliswaar digitaal werd georganiseerd in deze coronatijd. Met de introductie van het woord ‘verledden’ door schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V) is er alweer een woordje extra in het woordenboek. “We gebruiken de term verledden om aan te geven dat we de gewone straatverlichting omzetten in LED-verlichting”, klinkt het. “We hebben de ambitie om de verlichting op alle pleinen en straten aan te passen binnen de zes jaar. Er stonden nu al twee wijken op de agenda maar door de corona-epidemie zijn de werkzaamheden tijdelijk uitgesteld. Maar uitstel is zeker geen afstel. Met LED-verlichting boeken we een aanzienlijke energiewinst. Bovendien boeten we niet in op veiligheid want LED-verlichting kan je dimmen tussen 22 uur ’s avonds en 6 uur ’s ochtends.”