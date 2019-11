M versterkt collectie met ‘Man van Smarten’ van Dieric Bouts: “Gekocht op veiling van Christie’s in New York” Bart Mertens

05 november 2019

15u49 0 Leuven De stad Leuven versterkt haar positie als thuishaven van Dieric Bouts met de ‘Man van Smarten’. Dat topwerk uit de 15de eeuw werd recent aangekocht op een veiling van Christie’s in New York en wordt toegevoegd aan de collectie van M Leuven. “De volgende jaren komen er meerdere tentoonstellingen over het oeuvre van de Vlaamse meester”, zegt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a).

Dieric Bouts…de naam klinkt in Leuven als een klok maar eigenlijk was de kunstenaar een Nederlander uit Haarlem. In de vijftiende eeuw besloot Bouts om te verhuizen naar Leuven waar hij met succes een carrière als stadsschilder uitbouwde, onder meer dankzij belangrijke contacten die hij onderhield met de Leuvense universiteit. Vandaag geldt Dieric Bouts als één van de grootste Vlaamse Primitieven. Naast grote altaarstukken in opdracht schilderde hij ook verschillende kleinere taferelen, vaak Madonna’s met kind of diptieken die de Heilige Maria en de Man van Smarten voorstellen. Deze werken hadden veel succes in de regio en werden nog tot in de zestiende eeuw door zijn zonen Dieric de Jonge en Albrecht Bouts en andere navolgers gekopieerd. Dieric Bouts introduceerde tal van devotionele Andachtsbild-composities waarvan de ‘Man van Smarten’ een goed voorbeeld is. Uit onderzoek blijkt dat het werk te dateren valt rond 1470.

Het kunstwerk kwam zopas terug in Leuvense handen want het werd aangekocht op een veiling van Christie’s in New York. De prijs werd niet bekend gemaakt maar laat er geen twijfel over bestaan dat er met ‘Man van Smarten’ een topwerk van Dieric Bouts opnieuw thuis komt in Leuven. Schepen van Cultuur en Toerisme Denise Vandevoort (sp.a) is bijzonder tevreden. “De timing van deze aankoop komt erg mooi uit. In het voorjaar van 2020 presenteren we de Sint-Pieterskerk opnieuw in haar volle glorie aan het brede publiek en dit na een jarenlange renovatie. In de kerk zullen de topwerken van Dieric Bouts - ‘Het Laatste Avondmaal’ en ‘De Marteling van de Heilige Erasmus’ – vanaf dan in optimale omstandigheden te zien en te beleven zijn, met een innovatieve presentatiewijze door M als extra bonus. Tegelijkertijd zal de bezoeker ‘Man van Smarten’ uit het atelier van Bouts met eigen ogen kunnen ontdekken in museum M.”

Bakermat van Bouts

Ook burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) onderstreept het belang van het werk van Bouts. “Dieric Bouts is één van de topkunstenaars uit de late middeleeuwen die Leuven op de kunsthistorische kaart heeft gezet. De verwerving van dit werk past in de ambities van stad en museum om Leuven wereldwijd als dé bakermat van Bouts te presenteren. Het doet me veel plezier dat M nu al voorbereidingen treft voor een grote overzichtstentoonstelling in 2023. Die tentoonstelling met internationale dimensies zal de kern vormen van een stadsfestival. De opening van de permanente expositie in maart 2020 is al een sterk begin.”