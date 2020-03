M nodigt bezoekers virtueel uit in museum: “Binnenkort ook een digitaal aanbod voor gezinnen” Bart Mertens

21 maart 2020

12u00 0 Leuven Nu een fysiek bezoek aan museum M in Leuven zeker tot na 5 april moet wachten, doet het museum er alles aan om zijn aanbod tot bij de bezoeker thuis te brengen. “Bezoekers kunnen op de website virtueel rondwandelen in de zalen, video’s bekijken over expo’s en luisteren naar de eerste podcast die M lanceerde”, zegt Denise Vandevoort, voorzitter van M.

Zeker tot en met zondag 5 april ontvangt M geen bezoekers als maatregel om de verspreiding van het coronavirus te vertragen. Toch wil M ook nu zoveel mogelijk mensen in aanraking brengen met de kunsten. “Ook als die mensen elkaar niet meer mogen aanraken vanwege een besmettelijk virus dat de hele wereld in zijn greep heeft”, zegt Peter Bary, algemeen directeur van het museum. Zo stelt M een reeks afgelopen expo’s op zijn website ter beschikking in de vorm van online 360°-tours. Bezoekers kunnen daarbij virtueel door de zalen wandelen en op bepaalde highlights klikken om er meer over te weten te komen. Zo zijn de recente tentoonstellingen ‘The Waddle Show’ van Nel Aerts en ‘Borman en zonen – De beste beeldsnijders’ nu online beschikbaar. Wie terug naar afgelopen zomer wil reizen, kan dan weer opnieuw door de installaties van Pieter Vermeersch wandelen. Het volledige aanbod van in totaal negen tours staat op de mleuven.be/beleefMdigitaal.

Het hele digitale aanbod is verzameld op de website van M. Dit aanbod wordt bovendien voortdurend aangevuld Denise Vandevoort, voorzitter van M

Voor de thuiszitters die Netflix bijna uitgekeken hebben, duikt M ook in het videoarchief. Op het Youtube-kanaal van het museum kunnen bezoekers zelf grasduinen tussen video’s over lopende en afgelopen projecten. Wie liever een hapklare portie video voorgeschoteld krijgt, kan op Instagram-TV (IGTV) de reeks #haalMinhuis volgen. Daar verscheen de afgelopen dagen al een reeks korte video’s over Angolees kunstenaar Kiluanji Kia Henda die nu in M tentoonstelt. “Het hele digitale aanbod is verzameld op de website van M. Dit aanbod wordt bovendien voortdurend aangevuld. Zo komt er binnenkort ook een digitaal aanbod voor gezinnen online”, besluit Denise Vandevoort (sp.a), voorzitter van M.

Klik hier om museum M in Leuven digitaal te bezoeken