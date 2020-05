M Leuven opent met succes: uitverkochte eerste week en bezoek van minister-president Jan Jambon Bart Mertens

18 mei 2020

18u50 0 Leuven M Leuven heropende vandaag als één van de eerste musea de deuren met de nieuwe tentoonstelling ‘Rodin, Meunier & Minne’. Sinds vrijdag 15 mei was het mogelijk om online tickets te boeken. Een succes, want alle tijdsloten tot en met 24 mei zijn uitverkocht. Minister-president Jan Jambon was vandaag één van de eerste bezoekers.

Sinds de start van de ticketverkoop op vrijdag 15 mei zijn al bijna 900 tickets verkocht door M Leuven. De eerste week is al volledig uitverkocht. “Voor deze week zijn alle tijdsloten al gereserveerd. Het is duidelijk dat het publiek nood heeft aan echte offline museumervaringen. We zijn heel blij dat we die ervaring opnieuw kunnen bieden in M”, zegt Peter Bary, algemeen directeur van M. Ook schepen van Cultuur en voorzitter van de Raad van Bestuur van M Denise Vandevoort is blij dat de mensen vlot de weg vinden naar het Leuvense museum. “Achter de schermen is hard gewerkt om bezoekers in zo veilige mogelijke omstandigheden opnieuw te ontvangen zonder dat het beklemmend aanvoelt. Momenteel voorzien we meer vierkante meters per persoon dan het wettelijke minimum”, klinkt het.

Het publiek zat duidelijk te wachten op deze heropstart. Daar is de ticketverkoop het beste bewijs van Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA)

Als Vlaams minister van Cultuur en minister-president mocht Jan Jambon (N-VA) uiteraard niet ontbreken op de eerste openingsdag. “Het doet me plezier om te zien dat de Vlaamse musea alles in het werk stellen om opnieuw bezoekers te kunnen ontvangen in een veilige én aangename context. Hier in M Leuven doen ze dat zelfs met een nieuwe toptentoonstelling waarin het werk van Auguste Rodin getoond wordt naast beelden van onze landgenoten Constantin Meunier en Georges Minne. Het publiek zat duidelijk te wachten op deze heropstart. Daar is de ticketverkoop het beste bewijs van.”