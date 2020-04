M laat je luisteren naar kunst en entertaint je kinderen: “Elke dinsdag ‘kunstblaadje’ met creatieve opdrachten” Bart Mertens

07 april 2020

11u58 3 Leuven Sinds het begin van de coronamaatregelen zet M Leuven sterk in op zijn digitale aanbod. Vanaf nu biedt het museum wekelijks een bundeltje aan waarmee kinderen vanaf 8 jaar een kunstwerk op een creatieve manier leren kennen. “Daarnaast kan je luisteren naar kunstwerken via de podcastreeks ‘Klinkt als kunst’. Het aanbod is een aanvulling op het digitale aanbod dat M eerder al lanceerde”, zegt algemeen directeur Peter Bary.

Museum M in Leuven probeert in deze moeilijke periode het museum zoveel mogelijk naar het publiek thuis te brengen met een digitaal aanbod. Zo kunnen bezoekers vanuit hun woonkamer door huidige en afgelopen expo’s in M wandelen via virtuele 360°-tours. Op het Youtube-kanaal van het museum vind je ook een archief met video’s over lopende en afgelopen expo’s in M. Voor wie houdt van spannende luisterverhalen, is er dan weer de podcast ‘Moving Henry’ die M eind 2019 lanceerde. De vijf afleveringen zijn volledig te beluisteren via Spotify, Soundcloud, iTunes en op de website diericbouts.be. Dat aanbod wordt nu verrijkt met een leuk initiatief voor kinderen en ouders. “Elke dinsdag verschijnt op de website van M een nieuw kunstblaadje. Dat is een bundel met creatieve opdrachten onder het motto ‘Haal een kunstwerk in huis’. Kinderen vanaf 8 jaar worden -al dan niet samen met hun ouders- uitgedaagd om te kijken, te fantaseren, te tekenen en op die manier een kunstwerk te leren kennen dat normaal in M te zien zou zijn”, zegt Denise Vandevoort, voorzitter van M. Het eerste kunstblaadje staat intussen online en laat kinderen kennismaken met ‘Het Laatste Avondmaal’ van Dieric Bouts in de Leuvense Sint-Pieterskerk. Volgende week is een werk van Angolese kunstenaar Kiluanji Kia Henda aan de beurt.

Als je je een voorstelling van het werk gemaakt hebt, kan je gaan kijken of dat mentale beeld overeenstemt met het eigenlijke kunstwerk Peter Bary, algemeen directeur van M

Ook ‘Klinkt als kunst’ is nieuw. In die mini-podcast beluister je beeldende kunstwerken. “Als je je een voorstelling van het werk gemaakt hebt, kan je gaan kijken of dat mentale beeld overeenstemt met het eigenlijke kunstwerk”, legt algemeen directeur Peter Bary uit. “Intussen staat de eerste reeks online met collectiestukken uit de presentatie ‘De Taal van het Lichaam’ die nu loopt in M.” Het hele online aanbod van M is verzameld in de pagina mleuven.be/beleefMdigitaal. Op sociale media leeft het aanbod verder onder de hashtag #haalMinhuis.