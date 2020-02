M-IDZOMER pakt uit met eerste namen: Portland, Tindersticks, Hooverphonic en Black Box Revelation Bart Mertens

18 februari 2020

17u30 0 Leuven Met Black Box Revelation, Het Zesde Metaal, Tindersticks, Hooverphonic, Brihang en Portland maakt het Leuvense festival M-IDZOMER een eerste lading namen bekend. De elfde editie van het multidisciplinaire festival vindt plaats van donderdag 30 juli tot en met zondag 2 augustus.

Het Leuvense festival M-IDZOMER lijkt op weg naar een topeditie. De affiche van de elfde editie wordt langzaam maar zeker gevuld met mooie namen. De headliner van de eerste dag 30 juli is bijvoorbeeld niet de minste: Tindersticks. “Op vrijdag 31 juli is de rol van headliner dan weer weggelegd voor Het Zesde Metaal”, zegt programmator Mike Naert. Ook artistiek veelkunner Brihang betreedt die dag het podium in de tuin van M. Op zaterdag 1 augustus is het uitkijken naar Black Box Revelation. Geloof me vrij: Jan Paternoster en Dries Van Dijck staan nog steeds aan de internationale top van de bluesrock. Op zondag 2 augustus, de laatste dag van M-IDZOMER, sluiten we af met een concert van Hooverphonic. Ook Portland, voormalig winnaar van De Nieuwe Lichting, tekent present op zondag 2 augustus. Dit jaar liet de band hun debuut ‘Your Colours Will Stain’ op de wereld los. Portland toont zich als een band met zelfvertrouwen en karakter die buiten de lijntjes durft te kleuren en klaar is voor de grote podia.”

Naast het muzikale luik is er ook nog expo, dans en woord op het multidisciplinaire festival maar dat programma wordt later pas bekend gemaakt. Tickets voor M-IDZOMER zijn vanaf nu te koop via www.m-idzomer.be.