M heropent op 18 mei met nieuwe tentoonstelling: “Beperkt aantal bezoekers per tijdslot” Bart Mertens

14 mei 2020

14u10 3 Leuven Vanaf 18 mei ontvangt M Leuven opnieuw bezoekers. Dat doet het museum volgens de regels van de ‘kunst’ met vooraf gereserveerde tijdsloten, een beperkt aantal bezoekers per tijdslot en een vastgelegd parcours. “Onder meer de nieuwe tentoonstelling ‘Rodin, Meunier & Minne’ maakt deel uit van dat parcours. Bezoekers zullen de kunst van M bijna voor zich alleen hebben”, zegt directeur Peter Bary.

De heropening van museum M in Leuven betekent meteen ook de opening van de nieuwe tentoonstelling ‘Rodin, Meunier & Minne’. Door de coronamaatregelen kon de vernissage op 15 maart uiteraard niet doorgaan. “Normaal gezien is het bij de opening van een nieuwe tentoonstelling gezellig druk in het museum. In deze nieuwe omstandigheden krijgen bezoekers de kans om de expo ‘Rodin, Meunier & Minne’ op een heel intieme manier te bezoeken. Ze zullen bij wijze van spreken de zalen van M voor zich alleen hebben. De tentoonstelling focust op de invloed van de middeleeuwen op de beeldtaal van de drie beeldhouwers en loopt nog tot en met 30 augustus”, zegt Peter Bary, algemeen directeur van M. Naast de nieuwe tentoonstelling ‘Rodin, Meunier & Minne’ is ook de solotentoonstelling van Angolese kunstenaar Kiluanji Kia Henda opnieuw te bezoeken. Zijn tentoonstelling wordt verlengd tot en met 30 augustus.

Er mogen telkens maximum vier bezoekers tegelijk aan hun bezoek beginnen om een toeloop te vermijden Schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a)

Schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a) is blij dat het museum de deuren weer mag openen vanaf 18 mei. Toch blijft veiligheid voorop staan in M. “We vragen bezoekers om op voorhand hun bezoek te boeken. Er mogen telkens maximum vier bezoekers tegelijk aan hun bezoek beginnen om een toeloop te vermijden. We stellen ook alcoholgel ter beschikking. Mondmaskers zijn niet verplicht omdat we onze bezoekers alle ruimte willen geven. Een tijdslot duurt anderhalf uur. Tussen de verschillende tijdsloten voorzien we tijd om het nodige te ontsmetten. En wie nog niet toe is aan een fysiek bezoek kan nog steeds grasduinen in het uitgebreide digitale aanbod van M. Dat lanceerden we aan het begin van de coronamaatregelen onder het motto ‘Haal M in huis’ en wordt nog steeds regelmatig aangevuld.”

Meer info: www.mleuven.be