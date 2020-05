M-bassadeur Kristien herademt nu museum weer open is: “Een verplicht parcours? Handig! Dan heb je alles gezien” EDLL

29 mei 2020

14u23 0 Leuven Kristien Elst is al meer dan 10 jaar ambassadeur van Museum M in Leuven. Ze was er als de kippen bij op de eerste dag dat haar favoriete museum heropende. Die extra voorzorgsmaatregelen ziet ze eerder als een troef. “Bij de heropening mocht ik als eerste een tijdslot kiezen”, klinkt het.

Sinds 18 mei zijn de museums in ons land opnieuw open, nadat ze twee maanden moesten sluiten door de coronacrisis. Museum M in Leuven was een van de eerste musea die haar deuren meteen weer openstelde voor het publiek. Dat moest natuurlijk met de nodige afstandsmaatregelen gebeuren zoals vooraf gereserveerde tijdsloten, een beperkt aantal bezoekers per tijdslot en een vastgelegd parcours. De heropening van M zorgde voor een spontane glimlach bij heel wat trouwe bezoekers en niet in het minst bij M-bassadeur Kristien Elst. Een M-bassadeur? Wel, dat zijn vrienden van museum M die het Leuvense museum op allerlei manieren steunen.

Kristien is een gepensioneerde leerkracht, die zorgt voor haar hoogbejaarde moeder. Ze is al een tiental jaar M-bassadeur. “Ik heb altijd veel interesse voor kunst en cultuur gehad”, steekt ze van wal. “Kort nadat M Leuven opende ben ik een van de ambassadeurs geworden. Je kan ons beschouwen als een vriendenvereniging van het museum. We volgen samen rondleidingen, doen uitstappen en gaan naar lezingen. Maar we dragen het museum ook uit bij onze vrienden en kennissen, vandaar de naam. Zelf zit ik ook nog in de klankbordgroep die directie en medewerkers adviseert. Bijvoorbeeld over de M-kaart - een kaart waarmee je een jaar lang onbeperkt toegang hebt tot het museum - en de tarieven.”

Ik ken Leuven als een bruisende stad waar altijd iets gebeurt. Dat is nu een beetje weggevallen. Er zijn geen studenten meer of je hoort ze nauwelijks. De horeca ligt stil en de winkels draaien maar op halve kracht. Mensen lijken nu terughoudender. Ze slaan minder snel een praatje en dat vind ik wel jammer Kristien Elst

Als eerste in het museum

Ondanks dat het hard aan kwam dat haar favoriete museum moest sluiten, voelde Kristien zich niet vergeten. “De mensen van het museum vonden het belangrijk om contact te houden en stuurden ons geregeld een mailtje”, vertelt Kristien.“Via de website heb ik M virtueel bezocht met mijn moeder en konden we genieten van vroegere tentoonstellingen. We kregen allemaal het tijdschrift Openbaar Kunstbezit Vlaanderen over de nieuwe tentoonstelling ‘Rodin, Meunier & Minne’, waarmee M uiteindelijk is heropend. Op die manier konden we ons al een beetje voorbereiden. En bij de heropening mochten we als eerste een tijdsslot kiezen.”

En die kans liet Kristien niet schieten. Ze was als een van de eersten present op de openingsdag. “Er worden maar een beperkt aantal bezoekers toegelaten, waardoor je veel tijd hebt om alles rustig te bekijken. Audiogidsen zijn ontsmet en je vindt overal alcoholgel. Pijlen op de grond duiden een verplicht parcours aan. Dat lijkt misschien een beperking, maar ik vind het best handig. Zo weet je zeker dat je alles gezien hebt!”, zegt ze enthousiast.

M doet Dromen

Ook de M-bassadeur hoopt dat het gewone leven stilletjes aan weer op gang kan komen. “Ik ken Leuven als een bruisende stad waar altijd iets gebeurt. Dat is nu een beetje weggevallen. Er zijn geen studenten meer of je hoort ze nauwelijks. De horeca ligt stil en de winkels draaien maar op halve kracht. Mensen lijken nu terughoudender. Ze slaan minder snel een praatje en dat vind ik wel jammer. Ik denk dat iedereen wel uitkijkt naar een nieuwe start. En ik merk ook dat velen hun best doen. De heropening van M doet me alvast dromen”, besluit de M-bassadeur.