LZV trekt dit seizoen definitief streep onder Leuvense zaalvoetbalcompetitie Kim Aerts

12 april 2020

00u02 0 Leuven Het seizoen van de Liefhebbers Zaalvoetbal Cup (LZV) zit er volledig op in Leuven en de rest van Vlaanderen. “Het is niet realistisch dat zaalvoetbal in die eerste versoepelingsfase omtrent de coronamaatregelen al terug zal mogen”, zegt voorzitter Kris Verbert. Het gaat om 760 ploegen die niet meer aan de bak komen.

“De resterende wedstrijden van de Liefhebbers Zaalvoetbal Cup van dit seizoen worden niet meer gespeeld. Het feit dat de Nationale Veiligheidsraad pas op woensdag opnieuw vergadert, wijst erop dat de eerste versoepeling van coronamaatregelen ten vroegste op 4 mei ingaat. Het is niet realistisch dat zaalvoetbal in die eerste versoepelingsfase al terug zal mogen. Ook juni is vrij onwaarschijnlijk, temeer omdat veel sporthallen dit seizoen niet meer heropenen”, stelt voorzitter Kris Verbert vast.

Acht competities

De LZV-cup huist in Vlaams-Brabant acht competities. In de studentenstad gaat het om de Leuvense competitie en de competitie voor Leuvense studenten, in totaal goed voor 23 klasses. Om te kijken naar de stijgers en de dalers telt het gemiddeld aantal punten per wedstrijd mee. “De niet gespeelde wedstrijden krijgen geen uitslag en tellen dus niet mee in de eindstand. Dit seizoen gebeurt de rangschikking volgens het gemiddelde aantal behaalde punten per wedstrijd. Bijvoorbeeld: een ploeg die 15 keer won en eenmalig verloor eindigt dus boven een ploeg die 16 keer won en 2 keer verloor”, geeft de voorzitter mee. “We willen onze huidige ploegen compenseren voor het vroegtijdig stopzetten van de competitie. Zij krijgen daarom twintig procent korting op hun inschrijving voor volgend seizoen (voor 30 juni, red.). We zullen zelf wat besparen om dit mogelijk te maken want we vinden dat dit het juiste is om te doen. Iedereen ondervindt wel in mindere of meerdere mate hinder van deze crisis en op deze manier willen we onze ploegen en spelers een duwtje in de rug geven. Vind je zo’n compensatie niet nodig, schenk ze dan alstublieft aan een goed doel”, besluit de voorzitter.