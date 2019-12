Luvanium brouwt nieuw bier voor jubileumeditie Wintertijd: Cognac Oaked Bart Mertens

09 december 2019

18u00 0 Leuven Na het grote succes vorig jaar brengt Luvanium ook dit jaar weer het bier ‘Wintertijd’ uit in samenwerking met de stad Leuven. Ter ere van het tienarig jubileum van het thema Wintertijd in de stad Leuven werd er bovendien een speciale feestelijke variant gebrouwen: ‘Wintertijd Cognac Oaked’.

“Deze op beperkte schaal gebrouwen variant werd gerijpt op eikenhouten snippers van Cognac vaten en dankt hieraan zijn heerlijk Cognac aroma”, vertelt Bart Luts van Luvanium. “Bij Luvanium Wintertijd voegen we eikenhouten snippers toe tijdens het brouwen. Het gebruik van eik bij het brouwen van dit bier is geïnspireerd op de oude Leuvense bieren die eeuwenlang opgeslagen en vervoerd werden in eikenhouten tonnen. De nieuwe Wintertijd Cognac Oaked is een speciale variant die op zeer beperkte schaal werd gebrouwen. Luvanium Wintertijd zal kunnen geproefd worden in vele cafés in Leuven. De Cognac Oaked vind je enkel in de meer gespecialiseerde biercafés. Het volledige gamma bestaat nu uit Luvanium Blond, Luvanium Tripel, Luvanium Hopschieter en de tijdelijke varianten Luvanium Wintertijd en Luvanium Wintertijd Cognac Oaked.”