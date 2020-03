Lunchbar Lettuce levert voortaan aan huis... met de bakfiets! EDLL/KAR

16 maart 2020

13u58 0 Leuven Lettuce in de Tiensestraat in Leuven gaat voortaan afhaalmaaltijden aanbieden. Voor de nieuwe dienstregeling gaat de lunchbar een samenwerking aan met Leuvens fietskoerier Dirk Delvaux, want de gerechten worden speciaal aan huis geleverd met... de bakfiets!

Bij lunchbar Lettuce in de Tiensestraat in Leuven vind je voornamelijk warme en koude salades, maar ook huisbereide quiches, boterhammen, soep en pasta’s. Kortom: voor een lunch ben hier je aan het juiste adres. Net zoals sommige andere restaurants in Leuven gaat ook deze lunchbar de komende weken afhaalmaaltijden aanbieden. Meer nog, ze gaan die zelfs leveren aan huis met... een bakfiets! “Om niet bij de pakken te blijven zitten, houden we de zaak open voor afhaal. Met onze twee bakfietsen gaan we aan huis leveren in Leuven, Heverlee en Kessel-Lo”, zegt uitbater Jonas Bogaerts.

“We moeten in deze tijden creatief zijn natuurlijk. Daarom gaan we een samenwerking aan met Dirk Delvaux, al 15 jaar een vaste waarde in Leuven en de pionier van de fietskoeriers. Hij zal gedurende deze periode de salades en warme gerechten tot bij de mensen thuis brengen. Alles aan 10 euro", aldus Jonas. Wie interesse heeft in een lunch aan huis, kan bellen of sms’en met de bestelling en het adres naar 0468/310600. Meer informatie vind je op www.lettuce-leuven.be. “Op deze manier kunnen mensen ons toch op een leuke manier leren kennen”, klinkt het nog.

Lettuce biedt afhaalmaaltijden aan van maandag tot vrijdag, telkens van 11u30 tot 18 uur.