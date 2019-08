Luka Vanhasbroeck is de eerste nieuwe student aan KU Leuven Bart Mertens

16 augustus 2019

16u11 0 Leuven De Leuvense universiteit opende vandaag de deuren voor de nieuwe studenten. Luka Vanhasbroeck uit Merksplas was de eerste die zich kwam inschrijven en kreeg van rector Luc Sels een mooi cadeau. “Ik ga informatica studeren en ga mijn best doen om erdoor te zijn in eerste zit”, aldus Luka. Ondertussen is rector Sels voorstander om de zogenaamde ‘tolerantiepunten’ te vervangen door de klassieke deliberatie.

Nu de zomer op zijn laatste benen loopt, komt voor veel jongeren een nieuw hoofdstuk in zicht: studeren aan de universiteit. Vandaag opende de KU Leuven de deuren voor de eerste inschrijvingen van nieuwe studenten. Rector Luc Sels verwelkomde de nieuwkomers persoonlijk en stond klaar met een cadeaumand voor de allereerste inschrijver. Dit jaar was dat Luka Vanhasbroeck uit Merksplas die zich de komende academiejaren gaat verdiepen in informatica. “Ik ga mijn best doen om erdoor te zijn in eerste zit”, aldus Luka.

12 % geslaagd

Rector Luc Sels liet ook al even in zijn kaarten kijken. Hij pleit ervoor om de zogenaamde ‘tolerantiepunten’ -die studenten zelf kunnen inzetten bij een eventueel tekort- te vervangen door een klassieke deliberatie door professoren. “Te weinig eerstejaars slagen in eerste zit. Momenteel slaagt slechts 12 % erin om in het eerste jaar meteen te slagen voor alle vakken. Dat is te weinig”, klinkt het. “Eerstejaars kiezen er vaak voor om het vak opnieuw te doen en hun tolerantiepunten niet in te zetten. Wij willen een beperkt deliberatiesysteem invoeren. Laat ons maar beslissen of een 9 voldoende is om te slagen voor een vak.” De Studentenraad is geen voorstander van het voorstel van rector Sels. “Het is beter om studenten in samenspraak met studiebegeleiders toe te laten zelf hun tolerantiepunten in te zetten”, klinkt het.