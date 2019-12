Luidruchtige inbreker betrapt op Mercatorpad ADPW

12 december 2019

Een inbreker die een appartement op de eerste verdieping op het Mercatorpad in Leuven doorzocht, werd betrapt door de bewoner. De betrapte inbreker sprong van het balkon de tuin in en ging er snel vandoor. Hij was binnen geraakt door een slaapkamerraam te forceren. De bewoner werd gealarmeerd door het lawaai dat de inbreker maakte. Volgens de bewoner was de inbreker een man van midden de twintig.