Lucie ‘the Queen’ Mertens (78) viert 50 jaar stadsgids in Leuven in mineur: “Maar mijn feest komt er, desnoods in 2220” Bart Mertens

07 april 2020

18u36 0 Leuven Stadsgids Lucie Mertens (78) is een monument in Leuven. Al vijftig jaar leidt ze toeristen én Leuvenaars rond in de stad van haar hart maar momenteel dwingt het coronavirus Lucie om binnen haar vier muren te blijven. Een stevige domper op de feestvreugde want Lucie zou op 26 april haar ‘gouden jubileum’ als stadsgids vieren met een groot feest. “Ik heb mijn feest uitgesteld naar oktober. En als dat mottige coronabeest tegen dan nog niet weg is dan zoek ik een nieuwe datum. Mijn feest komt er, desnoods in 2220.”

Ze rijdt altijd met de taxi, ze lijkt op Queen Elizabeth II en ze is al vele jaren de bekendste stadsgids van Leuven. We hebben het uiteraard over Lucie Mertens die met haar 78 lentes kwieker door het leven huppelt dan de gemiddelde vijftiger. Altijd mooi gekleed ook want net als een goede voorbereiding is je voorkomen volgens Lucie de helft van de spreekwoordelijke overwinning. Helaas voor Lucie is haar wekelijke bezoekje aan de kapper –uiteraard met de taxi vanuit Herent of wat had u gedacht misschien?- onmogelijk geworden door de corona-epidemie. En erger nog: haar jubileumfeest op 26 april om vijftig jaar stadsgids in Leuven te vieren, kan niet doorgaan. “Een verschrikking is het”, vertelt Lucie. “Al 2,5 jaar ben ik bezig met mijn feest. Alles was tot in de puntjes voorbereid met muziek en optredens. Door de corona-epidemie kan mijn feest uiteraard niet doorgaan. Soms denk ik dat mijn feest behekst is want het is al het één en ander geweest. Oorspronkelijk zou het feest plaatsvinden in Salons Georges maar de uitbaters stopten met hun zaak. Daardoor verhuisde mijn feest naar Lassaut in Holsbeek. Het is nu uitgesteld tot in oktober. Hopelijk is dat mottige coronabeest tegen dan verdwenen. En zoniet dan zal ik het opnieuw uitstellen want mijn feest moet en zal er komen. Desnoods vier ik vijftig jaar stadsgids in 2220!”

In afwachting van betere tijden zit er voor Lucie niets anders op dan thuis te blijven in haar huis in Herent. Ze houdt zich nu vooral bezig met lezen en voorbereidingen maken voor de rondleidingen in Leuven die ze geheel in haar eigen stijl blijft doen. “Wat zou je willen? Ik durf niet meer naar buiten door de corona-epidemie. Eerlijk gezegd, ik denk dat ik na het opheffen van de strenge maatregelen nog een tijdje extra voorzichtig zal blijven. En met mij veel mensen. Gaan we meteen het drukke café induiken? Ik alvast niet. Ondertussen blijf ik inderdaad voorbereidingen maken voor mijn rondleidingen, al maak ik me geen illusies. Ik zal al blij zijn als ik rondleidingen kan doen in het najaar. Voor mij is dit uiteraard een feestjaar in mineur. Geen feest voor mezelf en geen rondleidingen voor de toeristen en de Leuvenaars. Dan blijft er niet veel over he…Maar ik raap al mijn moed bij elkaar en kijk ernaar uit om terug onder de mensen te zijn in betere tijden. Ik vond wel troost in de woorden van de Britse Queen Elizabeth II die eerder deze week de bevolking toesprak op de televisie. Ze zag er alweer piekfijn uit.”

Overigens is het niet toevallig dat Lucie Mertens over de Britse Queen spreekt want geregeld krijgt ze de opmerking dat ze lijkt op Queen Elizabeth II. “Dat klopt”, vertelt Lucie. “Ik krijg vaak te horen dat ik op Elizabeth II gelijk. Zeker in de winter want dan draag ik zo’n typisch hoedje zoals de Queen. Misschien verschillen we niet zo heel veel van elkaar. Net zoals Elizabeth II heb ook ik een vaste chauffeur want zoals bekend verplaats ik me altijd met dezelfde taximaatschappij. Ik denk ook vaak aan de taximannen die nu amper werk hebben door de coronacrisis. Verder stuur ik geregeld een e-mail naar mijn favoriete handelaars in Leuven die nu ook een moeilijke tijd beleven. Maar zoals de Britse Queen Elizabeth II zopas liet weten: we will meet again!”

Leuke weetje over Lucie Mertens

-Lucie was meer dan 30 jaar bedrijfsgids op ‘den BRT’: “Duizenden kinderen gegidst en dat was teveel van het goede”

-Lucie gaat nooit op vakantie: “Geef mij maar een terras met zicht op het stadhuis van Leuven”

-Het lievelingsgetal van Lucie is 13: “Thuis heb ik exact 13 afbeeldingen van het stadhuis omhoog hangen en er komt er geen meer bij”

-Lucie deed tussen 2000 en 2013 exact 1.500 taxiritten: “En ondertussen zijn het er nog veel meer. Zo bespaarde ik meer dan één stadswagentje”

-Lucie is grote fan van Mertens Schoenen in Leuven: “Ik ben er klant sinds mijn eerste communie. Of ook: al 70 jaar!”

-Lucie is ook fan van Leuvenaar Dries Mertens: “Ik stel voor dat iedereen zijn bekende ‘hartje’ na het scoren van een goal overneemt om hallo te zeggen in deze coronatijden”

-Lucie wordt in Leuven wel eens ‘madammeke assorti’ genoemd: “Omdat ik altijd mooi en stijlvol gekleed ben”

-Lucie waagt zich soms ook aan bijzondere stadswandelingen: “De Rooie Oortjes-wandeling is top. Dan draag ik een outfit met een onderrok zoals de meisjes in de Moulin Rouge. Ook de rondleiding als kotmadam, inclusief koffiepot en schort, is de moeite.”

-Lucie kan ‘haar’ stadhuis niet missen maar heeft ook nog andere lievelingsplaatsen in Leuven: “Het Pauscollege kan me zeer bekoren en ook het Begijnhof is mijn favoriet.”