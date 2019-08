Lucas (27) rijdt Omloop der Slagvelden, de meest heroïsche wielertocht ooit: “Ik wil het moment meemaken dat we over de Grote Markt door Leuven fietsen” EDLL

16 augustus 2019

18u01 0 Leuven Acht etappes, 2.098 kilometer en 17.000 hoogtemeters door België, Frankrijk en Luxemburg. Dat is de befaamde wielertocht de Omloop van de Slagvelden. 100 jaar na datum komen maandag exact 87 wielrenners samen aan de start in Eeklo, onder wie Lucas Vanlaer (27) uit Leuven.

Laten we eerst even teruggaan naar 28 april 1919. Op die dag organiseerde de Franse krant Le Petit Journal voor het eerst een wielerwedstrijd als eerbetoon aan de gesneuvelde soldaten langs de slagvelden van het westelijke front. Zo’n 2.000 kilometer fietsen langs de verwoeste gewesten. 87 renners gingen die uitdaging aan en dat in erbarmelijke omstandigheden met sneeuw, hagel en wegen die vol lagen met bomkraters. Uiteindelijk vielen er heel wat fietsers af door pech en bereikten er amper 21 de finish.

Een eeuw later

Door de jaren heen raakte dit stukje wielergeschiedenis in de vergetelheid, tot Diksmuideling Frank Becuwe er in 2013 een boek over schreef. Zijn boek werd gelezen door Luc Dossche uit het Oost-Vlaamse Oosteeklo en die heeft de befaamde wielertocht terug in het leven te roepen. Op maandag 19 augustus is het zover. De uitdagende fietstocht wordt precies een eeuw later opnieuw gereden.

Lucas Vanlaer is een Limburger die in Leuven woont en anderhalf jaar geleden fanatiek is gestart met fietsen. “Ik heb vroeger altijd gelopen, maar omdat ik blessures kreeg ben ik systematisch naar fietsen overgeschakeld. Ik probeer zo’n vijf keer per week te trainen, al is dat lang niet zoveel als we moeten fietsen tijdens de Omloop. Maar ik voel me toch fit en goed in vorm”, zegt de jonge renner die maandag aan de start zal staan. Ter voorbereiding liet Lucas een maximale inspanningstest uitvoeren bij het topsportlab van de KU Leuven. Sinds maart ging hij met hun trainingsschema aan de slag. “Ik denk dat ik er klaar voor ben, ook al weet ik niet of je voor zo’n wielertocht ooit klaar bent, maar we gaan het proberen!”, aldus Lucas.

Als van kleins af aan volgt de jonge renner het wielrennen op de voet en dan zeker de Vlaamse klassiekers. “Het geschiedkundige aspect in deze wielertocht spreekt me natuurlijk enorm aan. In 1919 was de Omloop der Slagvelden een dramatische wedstrijd, die ik nu exact een eeuw later opnieuw mag rijden. Best uniek, toch? Zeker op mijn leeftijd”, klinkt het bij Lucas.

Voor donker binnen

“Mijn doel is elke dag voor het donker binnen te zijn. Een combinatie van angst, stress en tegelijkertijd euforie beschrijven hoe ik me nu voel”, aldus Lucas. Hij kijkt naar eigen zeggen het meest uit naar het moment dat hij Leuven binnen mag rijden. “De zevende etappe die door Leuven gaat is voor mij symbolisch. Ik wil vooral het moment meemaken dat we over de Grote Markt door Leuven fietsen”, besluit Lucas.