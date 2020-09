LUCA School of Arts blijft investeren in mentaal welbevinden van studenten: “Iedereen die bij ons studeert, werkt of op bezoek komt, moet zich veilig en goed kunnen voelen” Bart Mertens

09 september 2020

11u30 0 Leuven Het mentaal welbevinden van studenten staat bovenaan de agenda in deze bevreemdende coronatijd. Ook LUCA School of Arts blijft investeren in begeleiding van studenten. Op Campus Lemmens in Leuven is er bijvoorbeeld een samenwerking met de studentenvoorzieningen van de KU Leuven. “We blijven investeren in begeleiding. Dat is voor ons een erezaak”, zegt decaan Simon Van Damme.

Een goede begeleiding van studenten is cruciaal, want het mentale welzijn is even belangrijk als goede cijfers halen. Dat gegeven krijgt steeds meer aandacht in het hoger onderwijs en dat blijkt ook uit de aanpak van LUCA School of Arts, de school voor kunstonderwijs met campussen in Brussel, Gent, Genk en Leuven. In 2014 werden in Gent bijvoorbeeld 110 studenten geholpen in 279 gesprekken en in Brussel werden 83 studenten geholpen. De vergelijking met 2019 toont een opmerkelijke stijging aan met 190 geholpen studenten in 521 gesprekken in Gent en 128 studenten in 364 gesprekken in Brussel. In Leuven en Genk pakt LUCA het anders aan, want daar is geen eigen dienstverlening, maar werkt de school samen met zogenaamde associatiepartners. In Genk is dat UCLL en in Leuven is dat KU Leuven. Ook daar wordt een stijging vastgesteld in het aantal hulpverleningen en daarom blijft LUCA investeren in het mentale welzijn van haar studenten.

Bij LUCA School of Arts studeren jongeren die zich door hun studiekeuze alleen al kwetsbaar durven opstellen Algemeen directeur Simon Van Damme

“Bij LUCA School of Arts studeren jongeren die zich door hun studiekeuze alleen al kwetsbaar durven opstellen. Het is voor ons een erezaak om hen te begeleiden door een delicaat proces van artistieke ontwikkeling”, zegt Simon Van Damme, algemeen directeur en decaan bij LUCA School of Arts. “Iedereen die bij LUCA studeert, werkt of op bezoek komt, moet zich veilig en goed kunnen voelen. We bieden psychologische begeleiding voor studenten op al onze campussen. Daarbij werken we zowel met eigen psychologen als met externen. We zien dat studenten steeds beter de weg vinden en blijven daarom ook investeren in deze begeleiding.”