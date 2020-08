Luc Ponsaerts (Open Vld) over het vernieuwde Hogeschoolplein: “Het dreigt een studentenenclave te worden” Bart Mertens

29 augustus 2020

17u00 0 Leuven Voormalig gemeenteraadslid Luc Ponsaerts (Open Vld) is niet erg onder de indruk van het vernieuwde Hogeschoolplein in Leuven. Ponsaerts is zelf een buurtbewoner en vreest dat het plein zal veranderen in een studentenenclave. “Een kwalijke evolutie en niet goed voor Leuven als woon- en handelsstad”, klinkt het kritisch.

Enkele weken geleden huldigde het Leuvense stadsbestuur de voorlopige herinrichting van het Hogeschoolplein in. Het bekende plein had al een eerste herinrichting achter de rug maar omdat een definitieve heraanleg nog enkele jaren op zich laat wachten, besloot de stad toch om het plein een nieuw elan te geven. Buurtbewoner en voormalig gemeenteraadslid Luc Ponsaerts kijkt kritisch naar het heraangelegde Hogeschoolplein. “Ja, er werd een inspanning geleverd om het totaal verhakkelde plein meer uitstraling te geven. Maar voor de kostprijs van 300.000 euro had het beter gekund”, aldus Luc Ponsaerts. “Hopelijk wordt het plein met zijn vele zitplaatsen ook ‘s nachts op de ‘juiste’ manier gebruikt. We moeten alleszins overlast tegengaan en de leefbaarheid vergroten.”

Ook over de invulling van de panden op het plein is het voormalig gemeenteraadslid bezorgd. “Ooit was het Hogeschoolplein een knusse plaats met heel wat bedrijvigheid: Salons Georges, Sire Pynock, Den Tijl,…Gelukkig is er nog De Werf als sterkhouder. Nu de prestigieuze plannen van Patrick Vanoppen voor een hotel, een brasserie en een brouwerij zijn afgeblazen, dreigt het plein een studentenenclave te worden met enkel nog studentenhuisvesting. Een kwalijke evolutie en niet goed voor Leuven als woon- en handelsstad. Studenten zijn doorgaans slechts een achttal maanden per jaar in onze stad en beschikken meestal over een beperkt budget. Er moet een gezond evenwicht bestaan tussen de diverse vormen van huisvesting. Hele wijken en straten opofferen aan de studentenpopulatie lijkt mij geen goed idee. Anderzijds verdient het universitair historisch hart in Leuven meer aandacht. Stad en universiteit moeten elkaar hier nog meer in vinden en een gezamenlijke visie ontwikkelen. De zogenaamde Alma Mater kan enkel winnen aan uitstraling en prestige als de factor traditie nog meer in de verf wordt gezet in de toekomst. De stad ontgint deze toeristische troef nog steeds te weinig volgens mij terwijl een win-win-situatie voor beide partijen binnen de mogelijkheden ligt.”