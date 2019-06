Luc Ponsaerts (Open Vld) is boos: “Aannemer beschouwt Alfons Smetsplein als stapelplaats” Bart Mertens

11 juni 2019

15u30 0 Leuven Luc Ponsaerts (Open Vld) is niet te spreken over de werf op het Alfons Smetsplein die er slordig bij ligt. “Niet alleen de handelaars zijn terecht boos maar ook als je daar woont, is het helemaal geen zicht”, klinkt het. Ponsaerts woont zelf aan het plein en hoopt dat de stad Leuven de aannemer letterlijk tot de orde zal roepen.

In september vorig jaar gingen de werkzaamheden op het Alfons Smetsplein van start met één doel: een mooi groen plein realiseren in hartje Leuven. Bedoeling is om tegen deze zomer de werkzaamheden af te ronden maar ondertussen heeft de aannemer vertraging opgelopen, onder meer door waterinsijpeling. Dat is niet naar de zin van de handelszaken op het plein want “klanten en een bouwwerf gaan niet goed samen”.

Midden juli

Volgens schepen van Openbare Werken Dirk Vansina zou het vernieuwde Alfons Smetsplein tegen midden juli klaar moeten zijn maar ondertussen zijn er ook enkele bewoners die klachten laten optekenen. Onder hen Luc Ponsaerts, tot vorig jaar nog gemeenteraadslid voor Open Vld in de Leuvense gemeenteraad. “De aannemer, die ook verantwoordelijk is voor de herinrichting van het Herbert Hooverplein, beschouwt het Alfons Smetsplein als een stapelplaats en maakt er een slordige werf van”, klinkt het. “Waarom wordt dit niet intensiever opgevolgd door de stadsdiensten en het stadsbestuur? Men moet de aannemer terecht wijzen!”