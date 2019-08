Luc Ponsaerts (Open Vld): “Ballon van de Vriendschap verdient beetje verlichting” Bart Mertens

30 augustus 2019

11u00 3 Leuven Luc Ponsaerts van Open Vld betreurt het dat de ‘Ballon van de Vriendschap’ ’s avonds en ’s nachts in duisternis is gehuld. “Een nieuwe stek aan het station, maar na zonsondergang zie je de ballon niet meer”, klinkt het.

Leuven Kermis zijn hoogdagen voor het Koninklijk Verbond der Jaartallen. Voor het Verbond wordt het een bijzondere editie, want voor het eerst staat het standbeeld dat ze aan de stad Leuven schonken aan het station. Over de verhuizing van de ‘Ballon van de Vriendschap’ van het Herbert Hooverplein naar het pleintje aan het Leuvense station vloeide heel wat inkt, maar uiteindelijk namen de Mannen van het Jaar vrede met de nieuwe locatie.

Ook voormalig gemeenteraadslid Luc Ponsaerts (Open Vld) kan leven met de nieuwe locatie, maar toch is er nog ruimte voor verbetering. “Gelukkig heeft de Ballon van de Vriendschap opnieuw een vaste stek gekregen”, klinkt het. “Mooi, zeker met een blauwe hemel op de achtergrond. Maar... ’s avonds en ’s nachts is het een donkere vlek. Men zou er dringend moeten over nadenken hoe men dit met een geschikte verlichting oplost, want de Ballon van de Vriendschap moet dag en nacht stralen en tot zijn recht komen.”