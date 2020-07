Louis Tobback verklaart nieuw ijssalon voor geopend KAR

23 juli 2020

20u21 0

Leuven De Leuvense deelgemeente Wijgmaal is een ijssalon rijker. Voormalig burgemeester Louis Tobback (sp.a) kwam voor de gelegenheid een "crème glace" consumeren bij de IJsbaron.

De nieuwe zaak is gelegen langs de Baron Descampslaan tegenover de Spar. De crèmerie wordt uitgebaat door het koppel Alexandra en Yannick. Hij studeerde af aan de hotelschool in Koksijde en na 13 jaar als chef besliste hij om een diploma ijsbereiding te halen in het Nederlandse Zaandam. “Alexandra is een ervaren rot in horeca, personeelsbeleid en management en ze gaf heel dit verhaal de nodige boost”, vertelt Yannick. “Door de coronacrisis zagen we bijna al onze inspanningen van twee jaar verloren gaan, maar met het nodige doorzettingsvermogen en passie is het ons toch gelukt. Samen bieden wij een leuk totaalconcept aan, waar ook veel variatie in zit. We focussen ook op de vegan-beleving”, prijst Yannick zijn zaak aan. Naast vers schepijs kan je er ook terecht voor wafels en milkshakes. Voor het ijs is er een waaier aan toppings beschikbaar. Voormalig Leuvens burgemeester Louis Tobback hield er halt na een fikse wandeling aan de vijvers van Bellefroid. “Het eerste hoorntje smaakte zo, dat ik nog voor een potje met ijs gegaan ben”, aldus de burgervader op rust. IJsbaron is open van dinsdag tot zondag en dit telkens van 12 tot 21 uur.