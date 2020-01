Louis Tobback (sp.a) over portret in stadhuis van Leuven: “Dirk Eelen heeft ervan gemaakt wat er van te maken viel en zelfs iets meer” Bart Mertens

27 januari 2020

21u00 0 Leuven Het is traditie dat elke burgemeester die de sjerp doorgeeft een portret krijgt in het historisch stadhuis van Leuven en daar ontsnapt zelfs Louis Tobback (sp.a) niet aan. Zoals verwacht was de man die Leuven 24 jaar lang in goede banen leidde geen vragende partij maar het portret dat Dirk Eelen schilderde, valt wel in goede aarde bij Tobback. “Het valt heel goed mee. Kunstenaar Dirk Eelen moet zich geen zorgen maken”, aldus Louis Tobback in zijn gekende stijl.

Geen straat, geen plein, geen laan en al zeker geen standbeeld…Dat is en blijft de wens van ereburgemeester Louis Tobback (sp.a) maar aan een portret ontsnapte hij niet. Na enig aandringen –maak daar gerust stevig aandringen van- poseerde Louis Tobback voor fotograaf Marco Mertens die de foto vervolgens bezorgde aan kunstenaar Dirk Eelen. Die maakte een realistisch olieverfschilderij op doek van 1,40 meter op 0,95 meter van de man die 24 jaar lang de sjerp droeg in Leuven. Het portret krijgt nu een plaats in het eerste salon van het gotische stadhuis op de Grote Markt. In die ruimte hangt overigens een schilderij van elke Leuvense burgemeester sinds de Franse tijd.

Blijft de vraag: wat vindt Louis Tobback zelf van zijn portret? “Ik was geen voorstander om allerlei redenen”, klinkt het. “Ik maak me geen illusies. Binnen een jaar of tien –en ik ben optimist- weten bezoekers al lang niet meer wie Louis Tobback is geweest. Zo gaat dat ook met de straten en de pleinen. Anderzijds, het moest een schilderij zijn of niets. Een foto past niet in het eerste salon. Ik had erop gerekend dat er ongunstig advies zou komen omdat er door mijn portret schade zou worden toegebracht aan het monumentale karakter van het stadhuis maar je kan op niemand meer rekenen tegenwoordig. Wat dat betreft ben ik een beetje teleurgesteld in de bevoegde diensten (lacht) maar ik hang nu dus tussen erfgoed. Als men nu tijdens gemeenteraden zwartgallige gedachten zou krijgen in de toekomst dan moet men het niet aan mij wijten. Zoals ik al zei, ik was geen vragende partij”, aldus Louis Tobback in zijn gekende stijl. Opvolger Mohamed Ridouani (sp.a) is alvast blij met het resultaat: “Je lijkt er toch goed op?” Louis Tobback beaamde dat met de glimlach. “Het valt heel goed mee. Kunstenaar Dirk Eelen moet zich geen zorgen maken. Dirk heeft er van gemaakt wat er van te maken viel en zelfs iets meer.”