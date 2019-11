Louis Tobback (sp.a) is ereburgemeester: “Ik ben gevleid maar met een Tobbackstraat moeten ze niet afkomen” Bart Mertens

04 november 2019

19u34 3 Leuven Louis Tobback (sp.a) kreeg zopas de titel van ereburgemeester in de Leuvense stadsschouwburg. Tobback blikt tevreden terug op 24 jaar burgemeesterschap in de universiteitsstad maar was geen vragende partij voor de eretitel. “Ik voel me gevleid maar ik vind alle eretitels overbodig. Ik hoop overigens dat ze na mijn dood niet afkomen met een Tobbackstraat of een Tobbackplein”, aldus Louis Tobback.

Voormalig Leuvens burgemeester Louis Tobback (sp.a) werd vanavond in de stadsschouwburg verwacht voor een bijzondere academische zitting met zichzelf in de hoofdrol. De gemeenteraad stelde een tijdje geleden voor om Louis Tobback de titel van ereburgemeester te verlenen en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) vond die eretitel meer dan gepast gezien de staat van dienst van Louis Tobback met 24 jaar burgemeesterschap op de teller. In aanwezigheid van onder meer minister van staat Mark Eyskens (CD&V) kreeg Louis Tobback de eretitel maar op overdreven enthousiasme moet je niet rekenen bij Tobback als het over dergelijke erkenningen gaat.

Ik droeg de sjerp uiterst zelden als burgemeester. Als ze me niet herkennen aan mijn gezicht dan moeten ze me niet kennen Louis Tobback (sp.a), ereburgemeester van Leuven

Sjerp zelden gedragen

“Ik heb er niet om gevraagd. Maar goed, als men het echt niet kan laten dan zal ik die eretitel aanvaarden”, aldus Louis Tobback in een eerste reactie. “Bij dergelijke kwesties denk ik altijd aan een beroemde uitspraak van de socialistische politicus Paul-Henri Spaak. Hij zei altijd het volgende over eretitels en -tekens: ‘Je vraagt dat niet, je weigert dat niet en je draagt dat niet.’ En ik ben het volledig met Spaak eens. Vanuit die redenering droeg ik de sjerp ook uiterst zelden als burgemeester. Als ze me niet herkennen aan mijn gezicht dan moeten ze me niet kennen.”

Kort samengevat: Louis Tobback is geen fan van eretitels en alles wat erop lijkt. “Ze zijn overbodig. Je doet wat je moet doen als politicus en daar eindigt het verhaal wat mij betreft. Ik hoop overigens ten zeerste dat men het niet in het hoofd haalt om een Tobbackstraat of een Tobbackplein in te richten in Leuven. Ik zal het niet meer weten als ze het wel doen want je moet dood zijn om een eigen plein of straat te krijgen. Bij deze nog eens voor alle duidelijkheid: geen plein, geen straat, geen laan, geen weg, geen sporthal,…Trouwens, stel dat ze het toch doen dan is de kans heel groot dat een kind dat in die straat woont niet eens weet over wie het gaat op dat straatnaambordje. Het gaat tegenwoordig allemaal zo snel dat je heel vlug vergeten bent bij de mensen. Laatst keek ik naar Blokken en één van de kandidaten wist niet wie Macron was. Dat zegt veel, zoniet alles. Overigens ben ik nog niet van plan om mijn paraplu toe te trekken want ik heb nog wat werk voor de boeg. Ik moet heel de werking van het provinciebestuur nog aanpakken.”

“Progressief politicus”

Ondanks zijn aversie voor eretitels is de titel van ereburgemeester lang niet de eerste erkenning voor de carrière van Louis Tobback. Zo is hij ook minister van staat, eresenator en kreeg hij in 2018 nog een erepenning van de KU Leuven. Verder staat op zijn erelijst het Grootkruis in de Orde van Leopold II en is hij Grootofficier in de Leopoldsorde. Ook de Europese socialisten gaven Louis Tobback vorig jaar nog een erepenning. Marije Laffeber, plaatsvervangend secretaris-generaal van de Partij van Europese Sociaaldemocraten (PES), liet toen de volgende woorden optekenen: “Louis Tobback is een inspirerend en progressief politicus die niet zichzelf maar de gewone man en vrouw groot maakt.” Misschien benadert die uitspraak de voormalige burgemeester van Leuven nog het best en daar kan geen enkel ereteken of –titel tegenop.

