Louis Theroux komt naar Leuven voor boekvoorstelling en nieuwe film Bart Mertens

04 oktober 2019

16u58 2 Leuven Louis Theroux komt naar Leuven voor een dubbele afspraak. In ‘Op de middag met Louis Theroux’ stelt hij zijn nieuwste boek ‘Geen taboe voor Theroux’ voor. Het gaat meer concreet om zijn persoonlijke memoires. In de namiddag geeft hij een inleiding bij de avant-première van zijn nieuwste film ‘Selling Sex’.

Louis Theroux begon zijn carrière bij Michael Moore’s TV Nation. Naast zijn series over extreme subculturen in de VS en specials over Britse beroemdheden maakte hij de film ‘My Scientology Movie’. Theroux won voor zijn werk onder andere twee Bafta Awards en de RTS Award. Eerder verscheen van hem het boek ‘Reizen door subculturen van Amerika’.

Derde bezoek

“Het is al de derde keer dat Theroux Leuven bezoekt. Hij was centrale gast op ‘DOCVILLE 2012' en nadien nogmaals in 2016, toen hij in Leuven de Belgische première van zijn bioscoopdocu ‘My Scientology Movie’ kwam presenteren. Zijn nieuwste boek ‘Geen taboe voor Theroux. Zijn persoonlijke memoires’ (Ambo Anthos) is vintage Theroux. Vol droge observaties, bijzondere ontmoetingen en zelfspot maar tegelijkertijd begripvol en eerlijk”, zegt Robrecht Penders van 30CC. “Op aanstekelijke wijze neemt Theroux je mee op reis door zijn onverwacht succesvolle carrière, van BBC tot zijn prijswinnende documentaires. Hij beschrijft zijn vele ontmoetingen met de meest extreme subculturen, van racistische milities in de VS, professionele worstelaars, en de gevaarlijke gangs in Johannesburg tot zeer zware drinkers in Londen. Een ‘must read’ voor alle Theroux fans.”

Later in de namiddag geeft hij ook een inleiding (Q&A) bij de avant-première van zijn nieuwste film ‘Selling Sex’ in Cinema ZED in samenwerking met CANVAS. Na heel wat projecten in de VS keert Theroux terug naar Europa op zoek naar de mensen achter de online seksindustrie, een economie die de laatste jaren enorm is gegroeid. Theroux spreekt met drie erg verschillende vrouwen die elk via hun eigen pad in deze job zijn terechtgekomen. Die voorstelling is inmiddels uitverkocht.

PRAKTISCH

13.30 uur: boekpresentatie (in het Engels) + signeersessie in 30CC/Minnepoort / € 10 - tickets via 30CC

16.30 uur: introductie (30') + film ‘Selling Sex’ (60') in Cinema ZED Vesalius / UITVERKOCHT!