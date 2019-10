LOS FLAMENCOS Redactie

01 oktober 2019

14u06 0 Leuven Wie houdt van tapas en Spaanse specialiteiten kan terecht in Los Flamencos in de Naamsestraat in Leuven. Gelegen in het hart van de stad biedt het restaurant/tapas bar de traditionele Spaanse keuken aan. Wij gingen onder meer voor de rijk gevulde en vers bereide paella met zeevruchten.

De zomer ligt achter ons maar de vakantieherinneringen liggen nog vers in het geheugen. De hoogste tijd dus om de zuiderse sfeer nog eens te herbeleven in eigen stad en wel in restaurant/tapas bar Los Flamencos in de Naamsestraat. Op de kaart de traditionele Spaanse keuken met typische gerechten uit de verschillende regio’s. Zo kan je bijvoorbeeld ‘salmon al horno Espanol’ bestellen maar wij laten de zalm aan ons voorbij gaan ten voordele van de rijk gevulde en vers bereide ‘paella de mariscos’. Zeevruchten dus en daar hebben we de wachttijd van iets meer dan een half uur gerust voor over. Temeer omdat we tapas laten aanrukken in afwachting van de hoofdschotel.

In Los Flamencos betaal je 20 euro voor negen mini-tapas en dat is niet gestolen. Met de paella die er nog zit aan te komen, kiezen we echter à la carte voor twee tapas: abondigas -huisgemaakte vleesballetjes in tomatensaus- en de welbekende patatas brava in een lichte chillisaus. Simpelweg lekker en niets op aan te merken. Toch zijn we vooral benieuwd naar de vers bereide paella die ons wordt aangeraden als typisch Spaans hoofdgerecht. Die valt goed in de smaak en is in verhouding tot de prijs van 18,30 euro. Is het de beste paella die we ooit mochten verorberen? Dat niet, maar het geserveerde gerecht deed de Spaanse specialiteit zeker voldoende eer aan.

Blijft de vraag: voelen we de typische zuiderse sfeer in Los Flamencos? Een koud gevoel houden we er zeker niet over aan ons bezoek aan het restaurant maar Los Flamencos heeft qua sfeer wel nog groeimarge. Of om het even anders te zeggen: we voelen ons niet meteen in Spanje. Op zich is dat geen probleem maar een net iets warmere sfeer zou de beleving van de Spaanse specialiteiten wel verhogen. Anderzijds is het ook geen punt om over te vallen. De vriendelijke bediening maakt veel goed en de goede verhouding tussen prijs en kwaliteit is ook veel waard. Conclusie? De Leuvense versie van het ondertussen gesloten Catalaanse toprestaurant El Bulli zal Los Flamencos nooit worden maar voor een degelijke Spaanse maaltijd kan je er zeker terecht.

ONZE SCORE

Eten: 7/10

Bediening: 8/10

Comfort: 6/10

PRIJZEN

Tussen 5,30 en 20 euro

GEGEVENS

Restaurant LOS FLAMENCOS

Naamsestraat 19 3000 Leuven

www.los-flamencos.be

016/29 43 14

info@los-flamencos.be

OPENINGSUREN

Maandag gesloten

Dinsdag tot vrijdag: 18 tot 22 uur

Zaterdag en zondag: 12 tot 14 uur en 18 tot 22 uur