Lorin Parys (N-VA) verdedigt nieuwe berekening huurprijs van sociale woning Bart Mertens

06 februari 2020

16u30 4 Leuven De Leuvense meerderheidspartijen en oppositiepartij PVDA dienden recentelijk moties in tegen de nieuwe manier om de huurprijs van een sociale woning te berekenen. Lorin Parys (N-VA) is het niet eens met de kritiek en verdedigt de beslissing van de Vlaamse overheid.

“Er komt een vrijstelling voor gezinnen waar volwassen kinderen met een handicap bij inwonen. Een deel van het inkomen wordt dus niet meegeteld in de berekening van de huurprijs. Maar we gaan verder dan de meerderheid in Leuven vroeg door ook inkomens uit arbeid voor mensen met een handicap niet mee te rekenen. En er komt een extra gezinskorting tot 38 euro per bijwoner met een handicap om mantelzorgers te ondersteunen. Ook dat is een stap verder dan de meerderheid in Leuven vroeg in hun motie”, klinkt het.

3.000 gezinnen

Volgens Lorin Parys zorgt deze aanpassing ervoor dat gezinnen met een volwassen kind met een handicap een gunstigere huurprijsberekening krijgen. Het uitgangspunt bij de berekening van de huurprijs blijft ook 1/55 van het jaarinkomen. “Maar in Leuven blijven we voor iedereen die niet het geluk heeft om terecht te kunnen in een sociale huurwoning ook pleiten voor een verlaging van de onroerende voorheffing”, aldus de fractieleider van N-VA. Nog dit: er zijn ongeveer 3.000 gezinnen met minstens 1 volwassen bijwoner met handicap in sociale huurwoningen in Vlaanderen. Exacte cijfers voor Leuven heeft Lorin Parys niet maar hij blijft erbij dat de nieuwe manier van berekenen een stap vooruit is voor heel wat gezinnen. “We verlagen voor ongeveer 3000 gezinnen waar een bijwoner met een handicap woont de reële huurprijs. De gemiddelde huurprijs van een sociale woning is 340 euro terwijl de marktwaarde 644 euro bedraagt”, besluit Lorin Parys.