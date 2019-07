Lore (23) en Louise (24) willen af van stereotypes rond vrouwelijke duikers EDLL

11 juli 2019

17u18 0 Leuven “Vrouwelijke duikers worden nog te vaak geconfronteerd met vooroordelen”, klinkt het bij Leuvens duikcentrum Dolphin Buddys. Om een statement te maken organiseren duiksters Lore Leemans (23) en Louise Haaker (24) een avontuurlijke duikdag op 20 juli, de internationale duikdag voor vrouwen.

Duikschool Dolphin Buddys heeft genoeg van de stereotypes rond vrouwelijke duiksters. “Bijna wekelijks vraagt een mannelijke duiker of het niet gevaarlijk is dat wij met ons twee gaan duiken... Of, nog straffer, ze vragen waar onze instructeur is, terwijl wij de instructrices zijn”, zeggen duiksters Lore en Louise. Samen met een derde collega richtten ze begin dit jaar hun eigen duikcentrum in Leuven op.

Het wordt hoog tijd om die stereotypes op te bergen. We zijn ondertussen 2019 Louise Haaker, eigenaar Dolphin Buddys

“Duiken is een fysiek zware sport. Maar heel vaak worden we ongewenst geholpen door mannen die ons materiaal optillen omdat ze denken dat het zogezegd te belastend. Als duikende vrouw wordt je toch nog vaak raar bekeken”, aldus Lore.

In het teken van de internationale duikdag voor vrouwen organiseert Dolphin Buddys een avontuurlijke duikdag in Carrière les Trois Fontaines, een kleine steengroeve nabij Louvain-La-Neuve. Met het evenement willen Lore en Louise vrouwelijke duikers inspireren en aantonen dat ook vrouwen iets kunnen bereiken in de duikwereld. “Bekende duiksters zullen vertellen over technisch en professioneel duiken en over onderwaterfotografie. Er zullen onderwerpen aan bod komen waar nog te vaak gekeken wordt naar de ervaringen van mannen”, aldus de organisatoren. Voor 10 euro kan je onbeperkt duiken in de steengroeve en met de maximumdiepte van 18 meter is het bereikbaar voor elk niveau.

Mannen zijn ook welkom op de duikdag, maar de vrouwelijke duiksters worden toch extra in de watten gelegd. “Ze krijgen een goodiebag met een duiktool, zonnebril, duikmagazine en een bon waarmee ze gratis hun duikfles kunnen vullen. Neen, geen roze juweeltjes en geen workshops onder water poseren”, aldus Lore.

PADI, de grootste duikorganisatie ter wereld, duidde twee jaar geleden 20 juli aan als de internationale duikdag voor vrouwen. Er wordt dan opgeroepen om duikende vrouwen een hart onder de riem te steken. Vrouwen in de duiksport blijven in de minderheid. Volgens de statistieken van DEMA (Diving Equipment and Marketing Association) is slechts 24% van de duikers een vrouw.