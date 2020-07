Lockdown nekt Lasagnerie Löven: “Hinderpremie was druppel op een hete plaat” Joris Smets

29 juli 2020

14u33 3 Leuven Het coronavirus heeft alweer een slachtoffer gemaakt: Lasagnerie Löven in de Parijsstraat zal niet meer opengaan. Het restaurant opende in 2017 maar legt nu de boeken neer. Door het coronavirus en bijhorende lockdown was de huur niet meer te betalen de voorbije maanden. “De overheidssteun was goed, maar die hinderpremie bleek uiteindelijk een druppel op een hete plaat”, reageert eigenaar Lieven De Mulder.

Sinds januari 2017 kon je in de Parijsstraat in Leuven terecht voor uitstekende lasagne van de hand van Lieven De Mulder. De eigenaar van Lasagnerie Löven legt nu helaas de boeken neer. “Ik was al even een overnemer aan het zoeken, maar het coronavirus heeft daar nu een stokje voor gestoken”, zegt hij. “Ook al had ik geen overnemer gevonden, zonder de voorbije lockdown had ik ongetwijfeld verder kunnen doen. De huurprijs van het pand was niet meer te betalen. De overheidssteun van 4000 euro in maart en 160 euro per dag daarna was goed, maar bijlange niet voldoende. Per dag heb ik al zeker 300 euro nodig om de huur te betalen, plus nog enkele vaste kosten daar bovenop. Dan lukt het niet. De financiële steun was uiteindelijk een druppel op een hete plaat. Ze hebben voor alle horecazaken de hinderpremie op een lijn doorgetrokken, en dat klopt volgens mij niet. Het is heel jammer.”