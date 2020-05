Liters warm water uit vergeten douche doen brandalarm afgaan en veroorzaken veel waterschade in studentenpand Joris Smets

15 mei 2020

13u36 6 Leuven Een Leuvense student die op kot zit in de Tiensestraat heeft heel wat waterschade veroorzaakt aan een studentenpand. De student vergat de douchekraan dicht te draaien toen hij weer huiswaarts keerde. “De vloer begon op te bollen en er was al schimmel ontstaan. De douchekraan bleef maar lopen terwijl de student al geruime tijd naar huis was”, aldus politiewoordvoerder Vranckx.

Vrijdagochtend trad het brandalarm in werking in een studentenpand in de Tiensestraat. Er waren geen vlammen of rook te zien. Maar de muur van een flat die al een tijdje leeg stond nadat de studentenbewoner naar huis was teruggekeerd, voelde zeer warm aan. “Een student die na het afgaan van het alarm naar buiten liep en de warme muur opmerkte, opende de deur van de kamer en spoot er een brandblusapparaat in leeg”, zegt Vranckx.

“De toegesnelde brandweer stelde vast dat er geen brand was. In de betreffende flat was na het vertrek van de bewoner de douche blijven lopen. De vele liters warm water zorgden voor heel wat waterschade, onder meer een opbollende vloer, en de stoom liet uiteindelijk het brandalarm afgaan”, aldus Vranckx.