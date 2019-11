Line De Witte (PVDA) over Lolanden en de kwestie Camelot Europe: “Van kapotte verwarming tot zelfs zichtbaar asbest… Mensonwaardig!” Bart Mertens

21 november 2019

17u05 0 Leuven PVDA Leuven eist een oplossing voor alle bewoners van de onbewoonbaar verklaarde woningen in Lolanden in Kessel-Lo. “De winter staat voor de deur. Op de commissie Wonen wordt mij gezegd dat er pas een oplossing wordt gezocht als de mensen letterlijk dakloos zijn”, zegt gemeenteraadslid Line De Witte. Schepen van Wonen Lies Corneillie maakt zich sterk dat er voor iedereen een oplossing wordt gevonden.

In oktober kaartte Line De Witte van PVDA Leuven de situatie aan van de mensen die via Camelot Europe terecht kwamen in Lolanden in Kessel-Lo. Kort samengevat sloot sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal dit voorjaar een overeenkomst met Camelot Europe voor het beheer van een 40-tal leegstaande appartementen die op termijn afgebroken zullen worden. In afwachting daarvan kon Camelot de appartementen verhuren aan een lage huurprijs. Ondertussen blijkt dat de firma zich niet aan de afgesproken voorwaarden houdt en dat leidde uiteindelijk tot een verklaring van onbewoonbaarheid van de appartementen door de stad Leuven. Daardoor dreigden de bewoners van de appartementen in Lolanden op straat te belanden, al gaf schepen van Wonen Lies Corneillie (Groen) wel de garantie dat de getroffen bewoners niet echt dakloos zouden worden. “We erkennen absoluut dat het een moeilijke situatie is voor de huidige bewoners van Lolanden maar de mensen moeten voorlopig niet uit hun woningen”, herhaalt de schepen nogmaals.

Helaas is de situatie van sommige bewoners momenteel niet zo verschillend van dakloosheid Line De Witte, gemeenteraadslid PVDA

PVDA Leuven beet zich vast in het dossier en weigert de zaak los te laten, zeker nu de winter voor de deur staat. “Er werd overeengekomen dat de bewoners niet hardhandig uit hun woning zullen worden gezet”, zegt gemeenteraadslid Line De Witte (PVDA). “De huurdersbond en het Woonanker gaan nu actief op zoek naar woningen voor deze mensen op de private huurmarkt. Zoals we allemaal weten, liggen betaalbare en kwaliteitsvolle woningen in Leuven niet voor het grijpen. Van de 50 bewoners hebben er slechts enkelen al een oplossing gevonden. Op de commissie Wonen werd mij gezegd dat er pas een oplossing wordt gezocht voor de mensen als ze letterlijk dakloos zijn. Helaas is de situatie van sommige bewoners momenteel niet zo verschillend van dakloosheid. Wij willen dat er voor elke bewoner een oplossing komt om de winter te overbruggen want de woningen zijn niet voor niets onbewoonbaar verklaard. Ik ben zelf in verschillende van die woningen geweest en sommigen zijn echt mensonwaardig. Verwarming en elektriciteit die niet of nauwelijks werkt, ramen die niet sluiten, soms zelfs zichtbaar asbest…Dat kunnen we in een rijke stad zoals Leuven niet tolereren.”

We hebben -met succes- de situatie ook aangekaart bij de minister van Wonen Mathias Diependaele (N-VA) en hij heeft Camelot Europe in gebreke gesteld Schepen van Wonen Lies Corneillie (Groen)

Schepen van Wonen Lies Corneillie (Groen) is op de hoogte van de noodkreet van Line De Witte en erkent dat de situatie moeilijk is voor de bewoners van Lolanden. “Vorige week is er in de commissie Wonen een zeer uitgebreide toelichting geweest over de stand van zaken voor de bewoners”, klinkt het. Dat werd meteen beslist na de onbewoonbaarheidsverklaring. De stad is al vroeg begonnen met een samenwerking met de Huurdersbond, het OCMW en het Woonanker. Begin november was er een extra zitdag vanuit deze organisaties voor de bewoners. Deze organisaties gaan samen met de bewoners op zoek naar een duurzame oplossing. De situatie van de bewoners is ontzettend divers en vraagt dus voor elk van hen een oplossing op maat. Voor sommigen is dat een sociale woning en voor anderen een woning op de huurmarkt in de regio Leuven. Als dat niet lukt, kunnen we kijken naar tijdelijke oplossingen zoals bijvoorbeeld noodwoningen. We hebben -met succes- de situatie ook aangekaart bij de minister van Wonen Mathias Diependaele (N-VA) en hij heeft Camelot Europe in gebreke gesteld.”