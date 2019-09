Line De Witte (PVDA): “Beweren dat je met de stadswoningen de wooncrisis aanpakt, is een regelrechte leugen” Bart Mertens

11 september 2019

17u00 0 Leuven PVDA Leuven schiet met scherp op het woonbeleid van de stad Leuven. Gemeenteraadslid Line De Witte is niet te spreken over de 16 stadswoningen die de stad samen met ontwikkelaar Ertzberg op de markt brengt in The View aan de Vaartkom. “Projectontwikkelaars zouden minder macht krijgen maar daar komt voorlopig niets van in huis”, klinkt het streng.

“PVDA Leuven wil ambitieuze maatregelen voor wooncrisis want stadswoningen lossen niets op!” Met die stelling zet gemeenteraadslid Line De Witte de aanval in op het concept van ‘betaalbare’ stadswoningen in Leuven. Rechtstreekse aanleiding zijn de 16 stadswoningen die de stad Leuven samen met projectontwikkelaar Ertzberg op de markt brengt in woonproject The View aan de Vaartkom. “Stadswoningen zijn bedoeld voor mensen die net te veel verdienen voor een sociale koopwoning maar moeilijk een woning vinden op de vrije markt”, zegt schepen van Wonen Lies Corneillie over het concept van de stadswoningen.

370.000 euro

Gemeenteraadslid Line De Witte (PVDA) stelt zich grote vragen bij de betaalbaarheid van de stadswoningen. “De prijzen van deze woningen in The View variëren tussen 276.153 euro (80 m², één slaapkamer) en 370.689 euro (108 m², twee slaapkamers). Beweren dat je met deze stadswoningen de wooncrisis aanpakt, is een regelrechte leugen. 370.000 euro voor een appartement met twee slaapkamers? Dat is veel te veel voor gezinnen die minder verdienen dan het gemiddelde. Groen beloofde tijdens de verkiezingscampagne een breuk met het vorige bestuur. Projectontwikkelaars zouden minder macht krijgen, maar daar komt voorlopig niets van in huis.”

‘Niet goedkoop, wel goedkoper’ pareerde het stadsbestuur de kritiek over deze enorm hoge prijzen in het verleden. De woningen liggen immers onder de marktprijs. “Maar Ertzberg bouwt in datzelfde gebouw bijvoorbeeld appartementen van wel 790.000 euro. Het feit dat de stadswoningen onder deze hallucinant hoge prijs liggen, maakt ze nog niet betaalbaar” stelt De Witte. “Het is niet de markt die moet bepalen wat betaalbaar is of niet. Het stadsbestuur kan dat zelf doen maar weigert net zoals het vorige bestuur die verantwoordelijkheid op te nemen. Het nieuwe bestuur zet zo de trend voort om van Leuven een elitaire stad te maken, enkel voor de ‘lucky few’ maar onbetaalbaar voor de meeste mensen.”

Projecten zoals de stadswoningen in The View of in ‘t Wisselspoor zijn peperdure luxeprojecten Line De Witte van PVDA

PVDA Leuven eist nu dat het stadsbestuur haar ambities waarmaakt en de macht van projectontwikkelaars echt aan banden legt zoals naar voren werd geschoven tijdens de verkiezingscampagne. “De stad moet beginnen met een plan op lange termijn om zelf meer gronden en panden op te kopen. Kijk naar de aanpak van de stad Wenen. We moeten de stad veroveren op de projectontwikkelaars die Leuven volbouwen met luxewoningen. Projectontwikkelaars kopen ondertussen nog steeds nieuwe stukken grond op. Denk maar aan Batiment A aan de Vaart. De projecten die erbij komen zoals de stadswoningen in The View of in ‘t Wisselspoor zijn peperdure luxeprojecten. Dat is echt niet waar we nood aan hebben in Leuven.”

5.258 wachtenden

PVDA geeft verder nog mee dat er momenteel 5.258 wachtenden staan op de wachtlijst voor een sociale woning en dat zijn er 2.002 meer dan vijf jaar geleden. “De woningprijzen blijven maar stijgen en jonge gezinnen verlaten de stad omdat het te duur is geworden. Huisjesmelkers verhuren ondertussen wat ze maar willen aan torenhoge prijzen. Om hier iets aan te veranderen moet je écht ambitieus zijn en van de wooncrisis een prioriteit maken. De bestuursnota spreekt over het halen van 8,5% sociale woningen in 2025. Wel, dat ligt zelfs lager dan het bindend sociaal objectief van 9%”, besluit Line De Witte.