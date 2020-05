Limburgse boer schenkt twee ton asperges aan Leuvense zorgsector EDLL

10u41 10 Leuven De Limburgse aspergeboer Luc Lavrijsen heeft het Leuvense zorgpersoneel van de twee ziekenhuizen, 11 woonzorgcentra, de triagepost huisartsen en het schakelzorgcentrum verrast met twee ton asperges. Goed voor zo’n 4.000 pakjes van 500 gram. Dit allemaal om hen te bedanken.

Aspergehoeve Lavrijsen uit Herk-de-Stad teelt al 27 jaar asperges. Bij het begin van de coronacrisis zaten de aspergetelers met de handen in het haar. Het ‘witte goud’ was bijna klaar om geoogst te worden, maar door de maatregelen waren er geen werknemers om ze te steken. En zelfs als de oogst geslaagd was, waren er geen restaurants open om de asperges aan te verkopen. Omdat het volop aspergeseizoen is, richt de aspergeboer zich nu vooral op online bestellingen en deelt hij met plezier asperges uit aan de zorgverleners.

De aspergeboer verraste de Leuvense zorgsector met twee ton asperges. “Het zijn super verse asperges uit de korte keten waar landbouwers zich voor dubbel plooien. We willen graag een geste doen naar het personeel in ziekenhuizen en woonzorgcentra die zich momenteel ook dubbel plooien en hen zo een hart onder de riem steken”, zegt aspergeboer Luc. Maar om al die asperges onder het Leuvense zorgpersoneel te verdelen, had hij de hulp nodig van stadsmedewerkers. Die hebben afgelopen vrijdag de asperges ingepakt per portie en de pakjes naar de zorginstellingen gebracht.