Lijst geannuleerde events gaat al tot in mei: ook Passie van de Stemmen, CIRKL en ReuzeLeuvenstoet worden geschrapt Bart Mertens

25 maart 2020

13u30 0 Leuven In samenspraak met cultuurcentrum 30CC en de Leuvense Erfgoedcel worden festivals Passie van de Stemmen (2-12 mei) en CIRKL (15-17 mei) geannuleerd. Ook de ReuzeLeuvenstoet op 16 mei verdwijnt van de kalender. Het lijkt er steeds meer op dat ook mei zal eindigen met een lege kalender. De geannuleerde festivals keren in het voorjaar van 2021 terug op de Leuvense festivalkalender.

Het ziet ernaar uit dat zo ongeveer alle evenementen in Leuven worden geschrapt de komende maanden. Het stadsbestuur kondigde al aan dat er tot eind april geen events mogen plaatsvinden en toonde zich op die manier strenger dan de federale overheid op dit moment. Ondertussen annuleren organisatoren ook evenementen die in mei op de agenda stonden in Leuven.

De beschikbaarheid van vooral internationale artiesten is hoogst onzeker en ook bij de praktische organisatie blijven er teveel vraagtekens staan Koen Adams, algemeen coördinator bij 30CC

Koen Adams, algemeen coördinator bij 30CC: “In overleg met het stadsbestuur hebben we beslist om ook onze festivals ‘Passie van de Stemmen’ en ‘CIRKL’ te annuleren. De beschikbaarheid van vooral internationale artiesten is hoogst onzeker en ook bij de praktische organisatie blijven er teveel vraagtekens staan. Het polyfoniefestival ‘Passie van de Stemmen’ verhuist naar het voorjaar van 2021. Van 29 april tot en met 9 mei 2021 beleef je een extra-large editie want aangevuld met enkele bijkomende concerten. De verkochte tickets blijven ook geldig voor de nieuwe concertdata. Ook circusfestival ‘CIRKL’ keert in mei 2021 terug.”

Reuzebier

Ook de ReuzeLeuvenstoet op 16 mei wordt dit jaar van de kalender geschrapt. Thomas Cardyn, coördinator ReuzeLeuven vzw: “Samen met het stadsbestuur kiezen we ervoor om ook de reuzenstoet niet te laten doorgaan. In de stoet lopen verschillende nationale en internationale reuzengroepen mee en net als wij verkeren zij in onzekerheid hoe de situatie zal evolueren. Dit jaar al lanceren we wel een Reuzebier samen met brouwerij Luvanium. Een jaar van promotie in de vorm van een lekker bier voor ReuzeLeuven volgend jaar.”

In de huidige omstandigheden is het zo goed als onmogelijk om de evenementen goed voor te bereiden Schepen Denise Vandevoort (sp.a)

Schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a) begrijpt de beslissingen en benadrukt at het Leuvense stadsbestuur zal blijven kiezen voor duidelijkheid. “We blijven als stadsbestuur kiezen voor duidelijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Bij veel organisatoren van evenementen na die datum heerst er grote onzekerheid of hun evenement kan doorgaan. In de huidige omstandigheden is het zo goed als onmogelijk om deze evenementen goed voor te bereiden. We verkiezen de weg van de duidelijkheid.”