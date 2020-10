Lijnbus maakt slippertje tegen voorligger Kim Aerts

Een bus van De Lijn is vrijdagavond omstreeks 19.30 uur op de Naamsesteenweg in Heverlee achterin op een personenauto gereden. De wagen stopte ter hoogte van de Groenstraat om een voetganger over te laten steken. Door het gladde wegdek verliep het remmanoeuvre van de lijnchauffeur niet zoals verwacht. De bus schoof tegen zijn voorligger. Er kwam een ziekenwagen ter plaatse, maar niemand moest uiteindelijk worden overgebracht naar het ziekenhuis. De passagier van de aangereden auto klaagde van nekpijn, maar wenste geen onmiddellijke medische hulp. Verder raakte niemand gekwetst. De voorruit van de bus was stuk door de klap. De aangereden auto was achteraan zwaar beschadigd, maar wel nog rijvaardig.