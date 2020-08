Ligfietser wordt aangereden JSL

28 augustus 2020

12u20 0

Een 43-jarige man uit Bierbeek, die zich verplaatste met een ligfiets, werd donderdagavond omstreeks 18 uur met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis, nadat hij op het kruispunt van de Boogschuttersstraat en de Vlietstraat in Heverlee in aanrijding was gekomen met een personenwagen. De verwondingen van de fietser waren niet ernstig.