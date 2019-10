Liften in station Leuven zijn verlost van ‘kinderziektes’. “Maar op nieuwe roltrappen is het nog 2 jaar wachten.” Bart Mertens

08 oktober 2019

09u30 0 Leuven De liften in het Leuvense station waren de voorbije jaren een bron van ergernis maar daar zou een einde aan moeten komen. Dankzij nieuwe liftdeuren zouden de liften naar de perrons zo goed als altijd moeten werken. “Er zijn ook nieuwe roltrappen op komst maar dat gaat nog twee jaar duren”, laat politica Els Van Hoof weten.

Dat de opvallende dakconstructie van het Leuvense station een broodnodige opfrisbeurt krijgt, lieten we u gisteren al weten maar er is nog meer goed nieuws. De slecht functionerende liften zouden binnenkort tot het verleden moeten behoren. Geregeld waren die liften naar de perrons buiten dienst de voorbije jaren. “De problemen waren te wijten aan te zware liftdeuren. De firma werd in gebreke gesteld”, zegt Els Van Hoof die de wantoestanden in het Leuvense station al meermaals heeft aangeklaagd. “Die deuren zijn ondertussen vervangen door lichtere exemplaren en de liften zouden vanaf nu zo goed als altijd moeten werken.”

We leven op hoop dat er binnen twee jaar nieuwe roltrappen zijn zodat de toegankelijkheid van het Leuvense station gevoelig wordt verhoogd De Leuvense politica Els Van Hoof (CD&V)

1974

Ook de roltrappen gingen de voorbije jaren vlot over de tongen van de reizigers want ze werken simpelweg niet allemaal. “Enkele roltrappen dateren uit 1974 en moeten worden vervangen”, zegt de Leuvense politica Els Van Hoof die al meerdere vragen stelde in het parlement aan de bevoegde ministers. “Er is nu een bestek uitgeschreven voor nieuwe roltrappen. We leven op hoop dat er binnen twee jaar nieuwe roltrappen zijn zodat de toegankelijkheid van het Leuvense station gevoelig wordt verhoogd.”